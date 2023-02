Júbilo por la lectura

Quienes disfrutamos de la lectura en nuestro quehacer cotidiano, sea por mero placer o estudio-trabajo, sabemos lo que significa el retorno presencial de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (Filey), que ahora en su edición 2023, se aproxima a ofrecernos un sinfín de actividades que volverán a permitirnos encontrarnos entre novedades editoriales, stand, exposiciones, talleres, presentaciones de libros y conferencias, así como nos ofrecerá la oportunidad de intercambiar impresiones sobre el júbilo que nos genera disfrutar de la lectura nuevamente entre amigas y amigos. Y fue justamente así como la maestra María Teresa Mézquita Méndez, directora de la Filey, definió este encuentro que cada año nos ofrece la Uady: como un ¡JÚBILO!

Han pasado casi tres años de pandemia en los que la Filey ha sorteado todo tipo de desventuras para poder continuar, no es menor el esfuerzo realizado por su equipo organizativo, que con ingenio y determinación a puesto su empeño para que estemos a punto de volver a celebrar juntos la lectura, algo que nos llena de alegría, pues quienes de una u otra forma participamos, sabemos lo difícil que es mantener un proyecto tan grande y a la vez tan necesario, por eso celebramos que la nueva administración de la Uady reconozca su importancia y le brinde su apoyo para que reluzca en esta nueva edición 2023, del 11 al 19 de marzo, en el Centro de Convenciones Siglo XXI.

La Filey con el paso de los años, ha sabido posicionarse a nivel nacional, convirtiéndose en uno de las principales espacios de encuentro de editoriales, promotores y promotoras culturales, editores y editoras, autoras y autores, al igual que lectores y lectoras, pero sobre todo, desde su inicio supo darle un toque particular, al poner el énfasis en la lectura y no únicamente en el libro y su comercialización, ya que como se ha mencionado en otras oportunidades, actualmente la lectura no se signe al objeto libro, sino que se ha expandido su definición para comprenderla de una manera más amplia que nos permita leer nuestro entorno desde diversos soportes y miradas relativas a lo que acontece alrededor nuestro.

El programa que se ofrecerá en la edición 2023 de la Filey, despierta la inquietud y el agrado de quienes, sin duda, estaremos disfrutando de las actividades a lo largo de los días del evento, donde prevalece la calidad y el alto nivel cultural, sin que esto signifique la exclusión, más bien, es el referente de que tendremos la posibilidad de escuchar y conocer posturas divergentes que se encuentran en su esmero por hacer del pensamiento, a través de la palabra, un diálogo plural que nos recuerda que el júbilo lo construimos entre todas y todos. Tal y como dijera Lloyd Alexander leer: “es una de las más maravillosas aventuras que cualquier persona puede tener”.

Tras los últimos tiempos en los que la escritura y la lectura se convirtieron en verdaderos bálsamos de esperanza, es para todas y todos los lectores una gran alegría que la Filey siga adelante y celebre otro año de vida, abriendo ventanas que ofrecen el poder conocer “todos los mundos posibles”. ¡Disfrutemos el júbilo que provoca la lectura!