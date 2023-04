Rodolfo Menéndez y los derechos de la infancia

En Yucatán, desde tiempos de la independencia, se inició un importante debate sobre la construcción de la ciudadanía y los derechos de hombres y mujeres. La raíz jurídica de la nación fue tema central de tratados, libros, artículos de prensa y acaloradas discusiones que bajo la luz del liberalismo buscaban dar forma y derecho a la nueva realidad social. Diferentes nombres resaltan entre quienes con sus ideas y actos realizaron aportaciones fundamentales, políticos y juristas son recordados, pero resulta destacable conocer de igual forma, la opinión de los profesores en relación a los derechos de los niños y las niñas.

El profesor Rodolfo Menéndez de la Peña, cubano que emigró a Yucatán a mediados del siglo XIX, publicó el 15 de abril de 1910 en la revista La Educación Integral, el artículo “Los Derechos del Niño”, en donde planteó lo siguiente: “Cada niño que no se instruye, que no se educa, que no reconoce escuela, que no oye la voz de un maestro, es un grave peligro para la sociedad; es un candidato para las Casas correccionales, y más tarde, para las cárceles y los presidios. Permanecer en la ignorancia es un delito de lesa civilización en los tiempos modernos […] La patria debe poner su escudo sobre todos los niños. Que no haya uno solo en el territorio nacional sin recibir instrucción, por apatía de las autoridades ó injusticia de sus padres ó tutores, de sus maestros ó patronos […] ¡No queremos huérfanos de la cultura patria, del progreso social! ¡Todos los niños tienen igual derecho de recibir los beneficios de la enseñanza! No hay, no puede haber excepciones […] No haya excepciones. No sean excluidos de las escuelas ni lo blancos, ni los mestizos, ni los negros, ni los indios, ni los nacionales, ni los extranjeros, ni ricos, ni pobres… ¡La escuela es la madre de todos los niños! La libertad los ampara. El derecho los protege. La patria los agrupa bajo la bandera de amor, de luz y de justicia”.

La concepción liberal de Rodolfo Menéndez queda manifiesta en sus reiteradas alusiones al carácter de redentora social que le otorga a la educación, pues es a través de la instrucción, que la sociedad y cada uno de los ciudadanos que la constituyen podrán alcanzar el progreso, el orden y la paz, elementos necesarios para el avance social. En este marco, el derecho y su estricto cumplimiento son de orden primordial, no puede haber bienestar mientras no se cumplan los principios de justicia social que las leyes establecen. El papel tan importante que la educación tiene para el mejoramiento humano hace necesario revisar su cumplimiento de forma permanente, conocer los orígenes, las discusiones y las diversas formas en que se ha planteado nos ayuda a comprender no sólo su importancia, sino su justa dimensión como un derecho fundamental del hombre.

Las aportaciones de Rodolfo Menéndez de la Peña abarcan cada uno de los campos de la educación dentro y fuera de las aulas. Sus planteamientos contribuyen puntualmente a la comprensión de las dimensiones del pensamiento liberal sobre la educación, al mismo tiempo en que ayudan a ubicarnos en la discusión sobre los derechos de los niños, el papel de las autoridades y la familia en relación a ellos y en especial la función de la educación en torno a la construcción de los nuevos ciudadanos que la nación requería en esos tiempos.