La desinformación como estrategia

Me parece realmente alarmante observar la manipulación mediática que realizan los medios de desinformación ligados al poder económico y político a escala mundial y nacional, lo que hace evidente que, para esos medios, la verdad no vende y por lo tanto no es de su interés dar a conocer a sus lectores y lectoras los hechos reales que acontecen. Esto me resulta claro al observarlo en relación al genocidio que el sionismo israelí comete contra el pueblo palestino, o sobre los recientes anuncios que han dado a conocer los zapatistas referentes a sus procesos de reorganización interna, mismos que ahora son usados para tratar de desprestigiar a ese digno movimiento social.

En el primer caso, ya se ha mencionado que las “explicaciones” sobre la actual coyuntura que acontece en la Franja de Gaza, no dicen que no es el inicio de una guerra, sino la continuidad de una agresión sistemática del sionismo israelí contra el pueblo palestino, al cual le niegan su derecho a existir como nación y le despojan de su territorio con una impunidad extrema que le otorga el aval del imperialismo estadounidense y el apoyo de las potencias europeas. Pero, ante esta realidad, los medios de desinformación masiva se han mantenido firmes en la campaña de negación mediática que desde hace décadas llevan a cabo sobre lo que acontece en relación a Palestina, estos mismos medios llaman “terrorista” a Hamas sin atreverse ni una sola vez a nombrar el genocidio y mucho menos a exigir su fin, además, con su estrategia quieren impedir que la población mundial comprenda lo profundo e inhumano de la agresión sionista, la cual va más allá de “una respuesta reciente”, y se ubica en la intención sistemática de aniquilación de Palestina. Y, por si aún se duda, nótese la cantidad de recursos otorgados a Israel para su armamento y las cantidades dadas a la ayuda de los miles de palestinos atrapados bajo las bombas y los escombros de la violencia sionista.

En el segundo caso, al iniciarse el mes de noviembre, los zapatistas han dado a conocer por lo menos seis comunicados, donde refieren la desaparición de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ) y las Juntas de Buen Gobierno, pero han dejado muy claro que: “Se mantienen los Caracoles, pero permanecerán cerrados al exterior hasta nuevo aviso”. Dando a entender de manera clara que se encuentran en un nuevo proceso de reorganización interna y que sus estructuras organizativas están siendo renovadas para poder hacer frente a lo que viene, y eso no es otra cosa que la continuidad de su lucha para alcanzar la construcción de “un mundo donde quepan muchos mundos”. Y así de simple, el zapatismo atraviesa uno más de sus periodos de vida interna resultado de su lógica de “Mandar obedeciendo”, lo que significa que tras el análisis de su realidad han acordado modificar para avanzar, así, y ya. ¿Qué viene para ellos?, pues ellos decidirán y ya nos lo comunicarán. Pero, como es costumbre, este proceso ha dado lugar a una nueva serie de agresiones simuladas con desinformación que hablan del fin del zapatismo y de que los territorios rebeldes están en poder el narcotráfico, lo cual es absolutamente falso, pero, sobre todo peligroso, pues la contrainsurgencia se viste de mentira para “justificar” sus acciones criminales. Si no entienden, pues mientras tanto lean las posdatas.

Así, entre desinformación y manipulación, la estrategia de muerte quiere avanzar, pero se olvida que la luz pertenece a los pueblos y que de ella hacen uso cuando es necesario…