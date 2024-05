“Educación sentimental”, una charla con Paco Taibo II (I)

En la sala de autores de la Filey 2024 espero el encuentro con un poco de nervios y cierta confianza, la figura del escritor premiado internacionalmente intimida, pero también aguardo al camarada, a quien en otros momentos he saludado.

Paco Ignacio Taibo II salió a fumar, era una urgencia de esas inaplazable, lo vi correr, y quién no ha tenido una de esas emergencias, al final de cuentas, así, humanizado el escritor, me parece menos impersonal el encuentro. Hemos venido a platicar sobre su obra, la más reciente, “Los alegres muchachos y la lucha de clases. Las batallas de una generación que formaron el presente” (Planeta, 2023), en ella hace un repaso generacional de aquello que dio sentido a las luchas de quienes fueron jóvenes, y hoy miran su legado con satisfacción y también con un poco de preocupación, pues el devenir del país los comprometió y marcó para toda su vida.

Taibo II regresa, respira, se sienta y comenzamos, ¿cómo te encuentras Paco a tu llegada a Mérida y a la Filey 2024?

Cansado, arribando a Mérida después de estar 4 días en Tlaxcala, 9 en Nueva York y 10 en Veracruz… la vivencia de estos últimos meses en el Fondo de Cultura Económica (FCE) ha sido de rehilete, para tomar impulso abajo lo que habíamos logrado y ver dónde había que consolidar, habíamos crecido enormemente, nuevas redes de distribución y nuevas maneras de distribuir los libros, íbamos muy bien bajando el precio de los libros, en la creación de salas y club de lectura con voluntariado, pero tienes que pulsarlo, yo no sé cómo lo hicieron los otros… el Fondo son 200 librerías, redes de distribución, 140 ferias al año, sucursales en toda América Latina, España y el sur de Estados Unidos, redes de lectura, debates, discusiones, conversatorios, que les mando a los chavillos en la costa veracruzana, en pueblos de pescadores, ¿qué libro puede resultarles interesante?, ¿cómo me pongo en su cabeza, yo con un adolescente jarocho de 16 años?, tengo que repensar todo, tengo que leer más, mi equipo tiene que leer mucho más, entonces es una tensión positiva, pero de rehilete.

Sin duda, el fomento de la lectura a través de las instituciones gubernamentales y privadas es complejo, más para una tan grande como lo es el FCE, y justo hoy estamos en la Filey 2024, una de las pocas ferias en el país que le da énfasis a la lectura y no únicamente al libro, entendiendo que no debiera ser el eje rector la comercialización o la venta, sino los procesos, las acciones, todo lo relacionado con la lectura, con acercar a la sociedad a la lectura, a los jóvenes principalmente, pero desde luego a todas las generaciones, y pensando en ese contexto, en un primer acercamiento o mirada a “Los alegres muchachos” encuentro un poco la guía de las lecturas de tu generación.

Exacto, quise dejar registro, ¿para quién?, para los que no lo han leído, para los que no leyeron a Philip K. Dick en su día, o no leyeron la poesía de Félix Grande en Paralelo como la de Antonio Machado, como sí hicimos nosotros en el 68. Una de las muchas intenciones que hay escondidas detrás de “Los alegres muchachos”, es esa, el dejar un registro de películas, novelas y poemas que nos marcaron, bajo la idea de que la izquierda de a deveras se crea con educación sentimental y no con rollo político. (Continuará).