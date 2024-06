Hace ya más de 12 años que El Poder de la Pluma comenzó como espacio editorial -en abril de 2012-, siendo parte de Novedades Yucatán, bajo la dirección de don Martiniano Alcocer, periodista destacado y a quien rendimos homenaje, cuya apertura permitió la unión de voces y plumas que en pluralidad analizan, comparten y dialogan sobre el quehacer humano, desde la cultura hasta los sucesos más relevantes del mundo.

Un espacio editorial que con los años ha crecido y sumado más voces, tejiendo un entramado compuesto de colaboradoras y colaboradores de toda índole, donde las temáticas ejemplifican la diversidad, pues la economía, el derecho, la filosofía, la cultura, el medio ambiente, las energías renovables y el cuidado de la naturaleza, la educación, la lectura, la historia, los derechos humanos, la reivindicación de la mujer, la política, los pueblos originarios, la lengua maya, la antropología, el amor, los libros, la poesía, la literatura, la música, la geopolítica, el desarrollo humano, la psicología y la salud en general, así como todo aquello relacionado con el ser humano tiene lugar en estas páginas.

Al igual que los grandes proyectos culturales, El Poder de la Pluma ha transitado etapas, ha visto llegar y partir a colaboradores y colaboradoras, cada uno con sus aportaciones y sus legados, pero en un camino continuo que, incluso, ha sorteado una pandemia y los días aciagos que se prolongaron por casi tres años, cuyas huellas aún seguimos analizando. No hay proyecto editorial sin retos, no hay gran empresa del pensamiento que no haga frente a un sinfín de complejas realidades, pero este espacio ha demostrado el vigor de las palabras y la fortaleza de la unión, pues tras la pandemia el número de colaboradores y colaboradoras se ha incrementado, multiplicándose también las temáticas que se abordan y las perspectivas de reflexión. Hoy, sesenta plumas comparten de sí con los y las lectoras, y suman sus voces al diálogo iniciado hace más de una década, además, la incorporación de nuevas plumas con experiencia y con juventud, amplían el ejercicio crítico y creativo que distingue a estas páginas, y de eso no podemos sino sentirnos sumamente orgullosos.

En esta diversidad que nos une, la libertad de expresión se avizora como guía, pues como dijera Rosa Luxemburgo: “La libertad es siempre libertad para quien piensa diferente”, y la heterogeneidad de las ideas, posturas, sensaciones y emociones que se reúnen en El Poder de la Pluma, son la representación de ese ideal que busca sumarse a los esfuerzos por una mejor sociedad, una mejor realidad humana, partiendo de las palabras y a través de las múltiples formas que hoy, con la tecnología, toman las plumas.

Encontrar un espacio para expresarse no siempre es fácil. Un lugar en el que las ideas confluyan creando diálogos y abriendo caminos a nuevos pensamientos, justo eso es lo que hallé al comenzar a colaborar en este espacio editorial. La gentileza de don Martiniano Alcocer me brindó la oportunidad y la autonomía de escribir aquello que inquieta mis sentires y mis ideas, un espacio para las letras en libertad y la pasión por el acontecer social y cultural de los seres humanos, a nivel local e internacional. Por todo esto, hoy nos toca celebrar…