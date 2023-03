Hace más de cuatro años (24-I-22) comentamos: La grave crisis generada por la inmigración en el sur del país fue generada por el presidente López Obrador cuando, en octubre de 2018, en su gira de agradecimiento por Chiapas, luego de ser electo, prometió a los “hermanos migrantes centroamericanos” que en México se les daría trabajo y protección en su camino hacia Estados Unidos (…) Ese discurso de octubre no tan distante se dio poco después de que AMLO prometiera visas a migrantes, en medio del cruce de caravanas provenientes de países como El Salvador, Honduras y Guatemala. Muchos de ellos, que esperaban la oportunidad de reunirse con sus familiares en Estados Unidos y por miedo no lo hacían, escucharon el canto de las sirenas (https://bit.ly/3K0ao77).

Dos años después, el 7-I-22: (https://bit.ly/3M2N2A8). La migración se ha vuelto un gran problema para casi todo el mundo. México vive uno de sus peores momentos en este tema. Hasta el siglo pasado, la palabra migrantes aludía a los mexicanos que se iban “al otro lado” en busca de fortuna, hoy, para nosotros, evoca las caravanas de centroamericanos que ingresan al país por la frontera sur jugándose la vida al viajar en la “bestia” (el tren desde Chiapas), ser víctimas de la delincuencia organizada o de las propias autoridades. Son riesgos que derivan en tragedias, como la ocurrida en diciembre pasado. (…) Paradójicamente, mientras el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur) advirtió que hay riesgo de colapso del sistema, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, celebra que “México ha dejado de ser un país de tránsito y expulsión de migrantes a Estados Unidos para convertirse en un país de destino y acogida” y afirma que “el actual Gobierno ha tomado el compromiso de promover una migración ordenada, regulada y segura (…) facilitando su integración al desarrollo de nuestro país”.

La tragedia ocurrida en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde 39 inmigrantes perdieron la vida y varios resultaron heridos, evidencia que ha fallado la estrategia o hay incapacidad para cumplir ese deseo de “promover una migración regulada, ordenada y segura”. También es deslindar a directivos del INM (hacia arriba), ya que “identificar como presuntos responsables” a dos agentes federales, uno estatal de migración, así como cinco elementos de una empresa de seguridad privada, es evitar que respondan a varios cuestionamientos.

Porque, cuatro años después, no se ha podido cumplir el ofrecimiento a los inmigrantes y se ha generado un caos no sólo en la “frontera olvidada”, que marca el río Suchiate con casi mil km de límite natural con Centroamérica, sino también con Estados Unidos, que ha impuesto sus reglas. Y mientras, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, asegura que la política migratoria de México es respetuosa y considera el libre tránsito, que “no tiene nada que ver con lo ocurrido en Cd. Juárez”, y decir que “reprobamos la mala actuación de servidores públicos que no se apegaron a los protocolos de protección a la vida y de Protección Civil”, es simplemente evadir responsabilidades.