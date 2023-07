El paisaje era campirano. La entrada al pueblito guanajuatense se embelleció. No había pavimento, pero las calles de tierra lucían recién barridas y regadas. Las casitas pintadas, lo mismo que las bardas. Destacaba la pequeña iglesia con su cúpula y campanario relucientes de blanco. Lo pasó Jacobo en su noticiero 24 horas por ahí de 1977, si la memoria no nos falla. Era la previa de la inauguración de una granja de cerdos. Corral modular recién instalado, agua y alimento suficiente para algunos de los cerditos americanos con el que se abría una nueva actividad para el desarrollo.

Ese escenario era parte del Sistema Alimentario Mexicano (SAM), política pública creada por José López Portillo para a atender las necesidades alimentarias e incentivar la producción y consumo de alimentos básicos en México. La inauguración fue con bombo y platillos. Sólo que, al día siguiente, regresó el reportero a ver cómo funcionaba la granja y la sorpresa fue que no había nada. Sólo quedaba la pintura fresca en el pueblo. Se llevaron la instalación y los cerditos.

Para esas cosas los políticos se pintan solos: inauguran infraestructura inconclusa, reportan obras no realizadas, viajes no efectuados y contratos con empresas “fantasma”; adquisiciones a sobreprecio (con familiares o amigos, por supuesto), pago de prestaciones o servicios no sólo inverosímiles sino hasta ridículos. Antes era peor porque no había instituto de “transparencia” y lo que ordenaba el Ejecutivo era ley, que imitaban funcionarios de menor nivel. Sin embargo, cuando creemos que hemos visto todo, surge algo que los críticos llaman “surrealismo” mexicano.

Roberto Albores Guillén, veterano político chiapaneco, señala: “En la política mexicana el surrealismo adquiere dimensiones, alcances y matices insospechados. La más amplia y generosa imaginación se queda corta. Nuestra idiosincrasia ciudadana juega malabares y adquiere conciencias poco determinadas. Los mitos los convertimos en realidad y la realidad en espejismos inexistentes. Acomodamos nuestra historia al capricho de las conveniencias (…)”.

Y ejemplifica que el Gobierno –de cualquier olor o ideología– es el reflejo de nuestras dudas, complejos y frustraciones, pus sólo así se explica que una administración expropie la banca y otra, seis años después, la privatice; que un gobierno promueva e inicie una gran obra, y el nuevo la cancele y comience otra; o que todos condenen la corrupción y al final no encuentren culpables. ¿Le parece familiar el panorama?

Pues algo de ese surrealismoocurrió el pasado fin de semana cuando se dio el “banderazo” al tren maya. El paisaje y la presencia en un páramo del Caribe mexicano (así lo dejaron tras talar miles de árboles y selva) de funcionarios comparsa nos hizo recordar el cuento “El Gurdagujas” (Juan José Arreola), donde un forastero llega a una estación desierta, a la hora exacta en que su tren debe partir a “T”, su destino, pero quizás esto no ocurra o su destino será otro.

Con el “empujón” (literalmente) al primer vagón del tren maya en Quintana Roo, para que avanzara unos metros y los participantes dieran banderazos en ese “momento estelar” (AMLO dixit), de plano se pasaron de surrealistas.