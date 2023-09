Sin invitación al “Grito”

Se dice que “el mundo es de reciprocidades”, y lo estamos viendo ahora que el Ejecutivo decidió no invitar a las celebraciones de las efemérides patrias de este mes a los otros dos poderes, Legislativo y Judicial, que junto con el primero forman nuestra República democrática, un triángulo equilátero que otorga a cada lado la misma dimensión en su ámbito de competencia para equilibrar el ejercicio del poder. La Constitución así lo establece, cada uno juró respetarla y se da por sentado que aceptan esa convivencia pacífica, respetuosa e institucional que debe privilegiar a la vida del país y caracterizar su actuación.

Además, la diplomacia exige a los políticos privilegiar ciertas reglas y códigos para resolver desavenencias o conflictos, y no con decisiones que más parecen berrinches: no te invito a “mi fiesta” porque me caes mal. Esto parece ahora que el Ejecutivo ha marcado distancia de los representantes de los legisladores (no son de su partido) y de los ministros de la SCJN (han revertido algunas de sus reformas), al relegarlos de los festejos conmemorativos de hechos trascendentales que han marcado el devenir de nuestra patria y que deben ser motivo para exaltar el orgullo de ser mexicanos y la unión que debe prevalecer para mantener nuestra soberanía y libertades conquistadas.

Las ausencias de los otros poderes se notaron el miércoles en el CLXXIII aniversario de la Gesta de los Niños Héroes de Chapultepec, y así anunció el Presidente que será hoy con la ceremonia del Grito de Independencia desde Palacio Nacional y justifica: “es que ya han cambiado las cosas, no tenemos buenas relaciones, es público, es notorio, es de dominio público, con el Poder Judicial, porque se han dedicado a actuar en contra de la transformación” (o sea, hay que decirle sí a todo lo que diga u ordene) y aprovechó para denostar, una vez más:“nosotros consideramos, aunque se opine distinto, que están en contra del pueblo y que son representantes de la oligarquía, de la minoría corrupta, rapaz”.

El pasado 23 de abril, el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López, había dicho que la relación entre la Presidencia y la Corte sería sólo “de carácter institucional”, tras los desencuentros del mandatario con la presidente de la SCJN, Norma Lucía Piña. No obstante, las descalificaciones verbales han escalado con el recortare de presupuesto y quitarles fideicomisos, hasta promover una reforma para que los ministros sean elegidos por el pueblo.

La invitación a las celebraciones patrias es lo de menos. A veces, los funcionarios ni quisieran estar presentes, por lo rígido del ceremonial, el vestuario y código de conducta que se imponen, etc. Y esos actos protocolarios se vuelven ocasión para rendir pleitesía al Ejecutivo. Finalmente, coincido con estas palabras del senador Ricardo Monreal: “Creo en la división de Poderes; los contrapesos son indispensables para el ejercicio de la función pública por parte del Gobierno, aunque estoy convencido de que la cortesía política y la sobriedad republicana no se deben soslayar. No se contrapone lo uno con lo otro”.