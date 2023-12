Esta semana, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ponderó el rol que ha tenido recientemente la Guardia Nacional (GN), al atribuirle a sus elementos el 47% de los resultados en materia de seguridad. El otro 53% lo prorrateó entre el Ejército, Fuerza Aérea y la Marina.

Al presentar el informe quincenal del Gabinete de Seguridad, en la conferencia matutina del Ejecutivo Federal, el General Secretario mencionó entre los logros buenos porcentajes en decomisos de cartuchos, dinero y vehículos a la delincuencia, y que de los 2.7 millones de personas protegidas como parte de rescate humanitario, 2.4 millones fueron resguardados por elementos de la GN, es decir, el 88 por ciento.

Grandes logros, sin duda. Buenos “datos duros” se dice en el periodismo cuando, según los cánones, son derivados de mediciones objetivas con instrumentos estandarizados y donde el margen a la apreciación subjetiva es mínimo. En ocasiones, los funcionarios públicos (y a veces también los reporteros) no entienden la importancia de que con estos datos y estadísticas se puede lograr una buena noticia, sin aplicar silogismos (razonamiento deductivo), simplemente comparando y/o corroborando la información.

El general Luis Crescencio Sandoval también señaló que más de 286 mil efectivos trabajan en la Estrategia Nacional de Seguridad en los 32 estados, sumando el Ejército, Armada y la GN. Pero este dato ablanda el dato duro de los logros de esta última corporación, porque sigue teniendo en sus filas soldados y marinos comisionados, comenzando por sus mandos (hasta el año pasado tenía un 75% de militares según laasociación civil Causa en Común).

Y no, no se trata de minimizar las acciones de este cuerpo adscrito a la SSPC y que de facto está bajo las órdenes de la Sedena para su operación, sino que da la impresión que se quiere destacar su efectividad, algo que muchos ciudadanos aún no percibimos. Es decir, la GN opera casi siempre en conjunto con el Ejército y la Armada, y de hecho utiliza los cuarteles del primero y los que se le construyen. Además, la principal misión de la GN es “realizar la función pública a cargo de la Federación”.

Qué más quisiéramos los ciudadanos que realmente la GN ya fuera una fuerza de élite y no fracase como la Gendarmería del sexenio pasado, pero la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) correspondiente al tercer trimestre de este año, que elabora el Inegi, señala que, para la población de 18 años o más, las fuerzas armadas siguen siendo las instituciones más confiables, con los siguientes porcentajes: Marina, con 85.4%; Ejército, 82.8%; Guardia Nacional, 73.5%; policía estatal, 53.9% y policía municipal, 47.2%.

Sin embargo, en Yucatán no aplica el silogismo para promediar o generalizar el porcentajede las policías estatales, debe ser mayor porque la Secretaría de Seguridad Pública es reconocida como una de las mejores del país, por su efectividad, mejor salario del personal y contar con equipo de vanguardia, entre otros activos, que han permitido que la entidad mantenga un alto estatus en seguridad