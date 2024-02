Prioridad “A”: traer al general Catarino

La violencia no da tregua en varios estados, por el contrario, parece que va escalando de cara a las próximas elecciones; la falta de agua hace crisis en el Valle de México; la megafarmacia aún no tiene “todas las medicinas del mundo”; el transporte de carga vive uno de sus peores momentos por la inseguridad en varias carreteras; Dos Bocas aún no refina y Pemex está prácticamente desahuciada; el tren maya no se encarrila y Mexicana de Aviación y el AIFA no levantan el vuelo; varias familias claman por miles de desaparecidos en el país. Hay muchas prioridades, pero el Gobierno Federal tiene las suyas.

La más reciente anunciada esta semana es la búsqueda de un militar del que, seguramente, millones de mexicanos no habíamos oído hablar: el general tamaulipeco Catarino Erasmo Garza Rodríguez, exiliado en tiempos del porfiriato (quería derrocar a Porfirio Díaz), para lo cual el Ejecutivo solicitó y obtuvo del Senado, con 49 votos a favor, 15 en contra y 12 abstenciones, autorización para que el Ejército y la Marina vayan en misión especial a Panamá en busca de sus restos para repatriarlos del periodista, militar, un “auténtico precursor de la Revolución Mexicana” y “revolucionario excepcional”, según palabras del Ejecutivo.

Las prioridades, según una definición, “son aquellas cosas que una persona considera más importantes y que pueden variar según la etapa que está viviendo”. Leo en los medios que han difundido el anuncio, que en 2016 el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su libro “Catarino Erasmo Garza Rodríguez ¿Revolucionario o Bandido?”, al que considera un héroe anónimo que luchó por la libertad. Vale recordarlo para medio entender la prioridad de esta empresa, una más que se asigna a las fuerzas armadas.

El buque Logístico “Huasteco” de la Marina transportará a los implicados en esta expedición, cuyos trabajos incluyen excavación arqueológica y localizar, exhumar y repatriar los restos mortales del general Catarino Erasmo. Zarparán el 19 de febrero de Veracruz rumbo a la Isla de Bocas del Toro, en Panamá; el retornó se prevé para el 16 de abril. La delegación asistirá sin armamento y está conformada por 20 elementos del Ejército (un jefe, cinco oficiales y 14 de tropa), 11 expertos de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Segob (sí, como lo lee), dos funcionarios de la SRE y 60 efectivos de la Armada (un capitán, 20 oficiales y39 clases y marinería), quienes “durante su estancia realizarán labores sociales y de interacción comunitaria”.

Nadie debe estar en desacuerdo en que se deben reivindicar los hechos y acciones de nuestros personajes, darlos a conocer y enaltecer su figura, pero, insistimos, hay asuntos en el país que demandan atención inmediata, quizás hasta de urgencia, antes que esta misión que no sólo moviliza personal y recursos, sino también genera gastos y se da en un contexto en que se percibe como un intento de distraer la atención hacia temas prioritarios. Hasta mi general Catarino Erasmo lo entendería.