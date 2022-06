Se los dije, ¿ahora qué sigue?

La bola cantada: hay una nueva ola de Covid-19 albergando a todo México, ya lo sabíamos, pero hicimos caso omiso, ni lamentarnos es bueno, así que solamente queda entender las nuevas normas de convivencia y lo que sigue tras esta ola.

Todo lo mencionado a continuación se basa en una opinión propia y no significa que la misma concuerde con las indicaciones de naturaleza gubernamental, las cuales, más que obvio, no han tenido un buen resultado y nos llevaron a ser de los países con más casos y más defunciones.

Lo más probable es que la nueva ola tenga una duración de aproximadamente un mes o mes y medio, dándonos con suerte la posibilidad de disfrutar de la playa en el mes de agosto, eso no quiere decir que no la disfrutemos en julio, pero sí quiere decir que hacerlo dentro de los bares y antros, sí significará una enfermedad. Hay que saber a dónde ir y cómo ir, las medidas son las de siempre, el lavado de manos y el uso de cubrebocas, el cual no me cansaré de repetir que debe de ser el Kn95 o similares.

Esta nueva ola se debe a subvariantes de Ómicron, aunque he tenido pacientes catalogados como Delta en esta semana, según un laboratorio que dice poder distinguirlos. Como buena noticia, esta será una ráfaga de muchos contagios con enfermedad leve, la cual será una especie de catarro, por supuesto, solo a quienes están vacunados, los que no, tendrán con toda seguridad un padecimiento típico del Covid-19 ya conocido.

El Covid de la Península de Yucatán está teniendo, bajo mi observación tras atender numerosos casos, una duración de cinco a siete días de síntomas, pero permaneciendo en nuestro cuerpo y siendo contagiosos cerca de 10. Es importante saber entonces, que la Covid no dura lo mismo para todos, no podemos guiarnos por los cinco días que a algunas personas le da el IMSS. Tampoco podemos reglarnos por la prueba de antígeno, alias la prueba rápida, la cual ya he previamente comentado que, al estar vacunados, ya no sirve, hacerla es una pérdida de dinero dado que el resultado negativo no significa que no tengas la enfermedad. Mucho menos debe de usarse para saber si aún estás enfermo.

Por último y no menos importante, queda platicar del tratamiento del cuadro leve en pacientes vacunados, el cual debe de basarse en la desinflamación y la sintomatología del paciente. No (si es un Covid puro) deberá de llevar antibióticos, mucho menos oseltamivir o dexametasona y, jamás de los jamases, deberá de contener compuestos “mágicos” como dióxido de cloro, “viagra”, tes con ácido, entre otros. En cuanto a los antivirales que ya se saben que sirven para Covid-19, los vamos a reservar a casos que empiecen a complicarse y para gente que tenga la capacidad económica de pagarlos, como el mulnupiravir, Remdesivir, entre otros; por lo anterior, es indispensable que el paciente siempre tenga dos consultas, al inicio de la enfermedad y al sexto o séptimo día. Si tiene alguna duda o desea una atención, con gusto puedo apoyarle a través de mi página de Facebook Dr. David Ricardo Ojeda Correa