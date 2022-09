Se baja la Covid, pero suben otros

En el tren de la vida unos bajan y otros suben, hoy les escribo sobre cómo ya la Covid-19 se ha bajado, por fin, del barco yucateco. El reporte oficial, que claro no es lo real, dice que hay menos de 10 casos diarios, de hecho, el 16 de septiembre, solamente se reportaron 4 nuevos contagios. Llevando esto al consultorio, puedo decir que es casi real, apenas he visto un par de pacientes contagiados en los últimos quince días, lo cual me llena de alegría, casi, casi podríamos decir fuera a los cubrebocas, si no existiera ahora la nueva llegada de la Influenza que ha presentado un repunte impresionante en estos últimos días. De hecho, podría decir que el mayor número de consultas de este período se debió a pacientes que sufrían de esta patología y pensaban que se trataba de Covid-19.

Para inicios de septiembre, Yucatán se posicionaba como la entidad número uno con mayor casos de influenza interestacional, siendo la influenza tipo A la más común, aunque también se han presentado muchos casos similares, pero de rinofaringitis en su mayoría por Rhinovirus.

En cuanto a la influenza tipo A, es causada por el virus de Influenza y es un viejo conocido para los yucatecos, pues fue aquella que nos golpeó en la pandemia de 2009 generando un gran número de muertes. Actualmente no ha presentado defunciones, pero sí ocasiona fiebre, escurrimiento nasal, dolor muscular y articular, así como dolor de cabeza. Para su tratamiento se emplean antivirales específicos y no es un simple catarro.

Es importante no confundirla con el otro pasajero que se subió al tren, el Dengue, quien se produce por la transmisión de un mosquito y también genera fiebre, aunque como dato característico otorga dolor detrás de los ojos y muy poca o nula tos y nada de escurrimiento nasal.

A la influenza se le evita de la misma forma que a la Covid-19, así que, decir que se está presentando, es porque estamos cuidándonos mal del coronavirus, ¡mucho ojo! Y, aunque los cambios de clima propician el aumento de contagios, no es la causa de estos.

Recuerda continuar con los cuidados que ya sabemos y añade la limpieza del patio y del agua estancada para eliminar a los mosquitos. En caso de síntomas no te automediques y acude a tu médico de confianza para que te dé un buen tratamiento, cuídate de quienes te dan cualquier “similar” y que te piden mil pruebas de laboratorios.