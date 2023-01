¿Cómo vas con tus propósitos?

A la práctica constante de una actividad le llamamos hábito y resulta ser el punto primordial para conseguir algunas metas.

Hoy se cumplen 22 días de iniciado el año, siendo el mejor momento para valorar cómo vamos con los nuevos propósitos que nos pusimos, puesto que, algunos estudios, reportan que se requieren 21 días para formar un hábito, en otras palabras, si quieres una vida Fit, deben de pasar 21 días repitiendo el mismo acto sin fallar para que se convierta en una costumbre, lo mismo acontece con dejar de tomar, de fumar, entre otros propósitos. Si no lo has logrado, no te preocupes, pues nunca es tarde para empezar y aún podemos considerar que estamos en Año Nuevo.

Otros estudios consideran que se necesitan de 66 días para que un hábito se convierta en una necesidad del día a día, así que, después de realizar una acción 66 días seguidos, ya el cerebro pedirá que lo repitamos como un requisito del mismo organismo.

Por tanto, si llevas 21 días seguidos de formar tu nuevo hábito, no te detengas hasta llegar al día 66, es decir, el 7 de marzo y, ese día, notarás que ya no podrás parar de repetir la misma acción.

Un hábito requiere de tres puntos; en primer lugar, el deseo o motivación por conseguir una meta, unido al saber qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer y cuándo lo realizarás. Como tercer punto, se encuentra la práctica del hábito.

Hay teorías que apuntan a que un hábito se inicia poco a poco, eso le sirve a muchas personas. Sin embargo, hay otras que requieren empezar todo de un solo tajo, definir un plan sacándose las excusas.

También vale la pena colocar avisos y recordatorios para que no se te olvide fomentar tu hábito y luego ir controlando el progreso, descubriendo tus puntos fuertes y también tus áreas de oportunidad. Por último, para lograr conseguir tu hábito, es importante, según la Programación Neurolingüística (PNL), premiarte por tus logros.

Así que no lo olvides, fija tu meta, plantea cómo llevarla a cabo y lánzate para lograrlo.