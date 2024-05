Me subí a un elevador desde el sótano de un edificio ,junto a mí se subieron una señora y una pequeña niña de unos 5 años aproximadamente. La señora preguntó en voz alta como si se lo dijera a la niña “¿a dónde vamos?”. Y mirando a la señora, la niña le respondió: “vamos a arriba, ni modo que bajemos si ya estamos abajo”. A lo que la señora respondió: “pues sí hija, ¿verdad?”. Y luego, con burla, mientras el elevador empezaba a subir, la niña replicó: “lo bueno de estar abajo, es que sabemos que solamente nos queda ir hacia arriba”.

Por dentro sonreí, pues la niña estaba teniendo toda la razón, no importa que suceda, estando abajo solamente nos queda subir, una vez que caemos sólo queda levantarnos, una vez estando deprimidos no se puede estar peor, solamente resta ir hacia arriba. Y ya que hablamos de tristeza, esta semana en consulta, por coincidencia, tuve dos pacientes que tocaron el mismo tema, ¿es la depresión una enfermedad? Esto, a raíz de sentirse enfermos y hartos de la ansiedad y depresión que tienen desde hace varios años.

¿Es una enfermedad? Les pregunté de regreso. Sí, dijo la primera persona, alegando esto debido a que toma medicinas para estar bien, así que le pregunté, ¿cómo me explicas que hay personas que no toman medicamentos y solamente terapia y mejoran su estado de ánimo? La segunda persona me respondió a la misma pregunta diciendo que sí, ya que muchos doctores se lo habían dicho, y entonces se le ha quedado en la mente y eso le hace sentir más triste y harta de la vida.

Les pedí que pongan en Google la pregunta, ¿la depresión es una enfermedad? Y se dieron cuenta que en las primeras páginas no dice serlo, por otro lado, estas páginas dicen que es un trastorno o un estado emocional. Sin embargo, cuando me puse a buscar con más profundidad la respuesta, me topé con que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) dice que es una “enfermedad caracterizada por tristeza persistente”, así que busqué la definición de la palabra enfermedad que contempla la OPS, la cual dice: una enfermedad es un estado producido en un ser vivo por la alteración de la función de unos de sus órganos o de todo su organismos. Lo cual me dejó con más dudas, ya que la depresión no es la alteración de algún órgano específico, sino de las señales entre los órganos llevándonos entonces a tener sensaciones de tristeza y de estar completamente en el suelo. Entonces, ¿es o no es una enfermedad?

Otros dicen que una enfermedad podría ser aquello que permite que tu calidad de vida esté afectada, pero también en estado de duelo por la pérdida de una persona, la tristeza que sentimos puede afectar cómo nos desarrollamos en el trabajo o la escuela, afectando entonces la calidad de vida, pero no ningún órgano.

Sentirse triste no es algo enfermizo, es una emoción incontrolable, lo que se controla son nuestros actos, podemos controlar qué hacer con nuestra tristeza. Así que entonces, si trabajamos en nuestro estado de ánimo ya estaremos luchando por evitar que se afecte nuestro día a día, y por tanto ya no sería de ninguna forma una enfermedad, pues no estaría afectada la calidad de vida, ni algún órgano.

Ojalá pudiéramos tener esa visión de la niña recordando que la vida es un elevador que a veces baja y baja y baja, pero que cuando está en lo más bajo solamente queda que vaya de subida, pero, para subir, hay que accionar el botón y que, si por alguna razón se estanca el elevador, podemos apretar el botón de auxilio y pedir ayuda. Tomar medicamentos o llevar una terapia no determinan que estés enfermo, solamente que quieres estar mejor, estar arriba.