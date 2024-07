El presente artículo lo redacto bajo solicitud de una persona a quien aprecio mucho y que con rabia y dolor me pide recordarle a todos quienes sea posible lo importante que es una cédula profesional y solicitarla a la persona que te atiende.

Una cédula profesional es una serie de números en las que queda registrado en la SEP que una persona es apta para desarrollar una carrera estudiada. Ojo, no por tener un título significa que tendrás una cédula. El ejercer sin cédula es considerado como usurpación y es un delito penal, ya que te haces pasar por algo o alguien que en realidad no eres, es decir, puedes considerar médico a la persona que ha culminado la carrera de medicina y tiene una cédula para ejercer, pero no a quien ya terminó la carrera y no ha obtenido la cédula o, por otro lado, puedes llamar psicoterapeuta a quien tiene una cédula para ello y no a la persona que simplemente estudió un diplomado aunque sea psicólogo.

Existen muchos diplomados, incluso virtuales, y ellos no te facultan de un título y mucho menos de una cédula, por lo cual hay que tener mucho, mucho cuidado, ya que quien ejerce sólo basado en un diplomado, ya te está estafando. Así sucede con médicos y enfermeros con diplomado en “aplicación de botox y ácido hialurónico” o con fisioterapeutas con diplomado en “nutrición”.

En fin, una persona que no tramita su cédula, aun habiendo terminado la carrera, no está oficialmente autorizado para ejercer y es considerado como delincuente, peor si al ejercer sin cédula, ocasiona un daño, más si éste no tiene reparación como la muerte de una persona o un animal. Incluso, la Ley marca que no puedes cobrar hasta que la cédula aparezca en el Registro Nacional de Profesionistas, el cual es de acceso público y gratuito, además, de que puede ser encontrado en línea en la página del Gobierno cedulaprofesional.sep.gob.mx.

El portal para revisar la cédula profesional es muy sencillo, escribes el nombre completo o parcial de la persona que deseas buscar y te aparecerá la lista de cédulas que tiene o, por otra parte, puedes colocar la cédula que te enseñaron para verificar si es auténtica.

En cuanto a los profesionales de la salud: médicos, veterinarios, odontólogos, nutriólogos, fisioterapeutas, psicólogos, psicoterapeutas, entre otros; es obligatorio tener expuesto y visible el título de la licenciatura y las cédulas que la acompañen, ya sea la de la licenciatura, maestría, especialidad, entre otras.

A veces, nos da pena preguntarle a la persona que contratamos para un servicio si cuenta con cédula, no tiene porque ser así, es nuestra obligación como personal de salud presentarla y tenerla visible.

Aunque usted no lo crea, en Yucatán hay un enorme número de personas usurpando identidades de profesionistas y realizando actividades que no son de su área: personas fingiendo ser veterinarios, personas operando o realizando actividades estéticas sin ser cirujanos plásticos, odontólogos realizando cirugías para adelgazar los cachetes o disminuir la papada; psicólogos dando terapia; enfermeros recomendando medicamentos sin ser médicos, fisioterapeutas inyectando o colocando vías intravenosas y personas administrándolos sin ser enfermeros.

Si bien es un delito ejercer sin tener cédula, es también una responsabilidad de nosotros averiguar si a quien contrato la tiene, pues existen muchos mecanismos que estos usurpadores ya conocen para defenderse de la Ley y así poder vivir trabajando sin miedo a ser descubiertos.

Amigo lector, tenga mucho cuidado.