“La Huérfana” regresó a los cines con una nueva entrega, sin importar que hayan pasado ya muchos años de la primera. En esta ocasión, la cinta se encuentra dirigida por William Brent Bell, con un elenco formado por Julia Stiles, Rossif Sutherland, Hiro Kanagawa, Matthew Finlan e Isabelle Fuhrman.

La sinopsis nos dice que Lena (Isabelle Fuhrman) consigue escapar del psiquiátrico ruso en el que está recluida y viaja a EE. UU. haciéndose pasar por la hija desaparecida de una familia adinerada. Pero su nueva vida como Esther no será como ella esperaba y se enfrentará a una madre que protegerá a su familia a cualquier precio.

Tener de vuelta a este personaje representativo del cine de terror trae consigo una gran responsabilidad, sobre todo en éste caso. El personaje que Furhman retrata es una niña; la actriz actualmente tiene 25 años. Sin embargo, el director decidió que para que la actriz parezca más joven de lo que es, se usarían luces y ángulos que ayudaran. Esto puede causar un poco de incomodidad visual, pues aunque se hace un trabajo decente, no logra convencer del todo.

Si algo podemos decir es que la actriz nos presenta un lado nuevo al personaje que estábamos acostumbrados y conocíamos, esto claro, es bueno. Las actuaciones del resto del elenco también son buenas, sin atreverme a decir notables. Nos presentan una historia de terror y nos dan unas actuaciones que son las adecuadas para este tipo de largometrajes.

El miedo que nos presenta no es algo fresco, pues podemos decir que el guion es sumamente parecido a lo que ya estamos acostumbrados: uno que otro susto, previamente avisados por los efectos de sonido. En definitiva, los guionistas pudieron hacer un mejor trabajo, sobre todo, cuando se trató de un personaje a quien se esperó por muchos años. La nostalgia es algo que juega en esta película, pero que, sin duda, no supieron aprovechar.

Podemos decir que esta película está hecha para entretener, no logra su cometido. Tenía mucho para darnos, pero se queda a medio camino. No podemos culpar al reparto, sino al guion que les entregaron. Nos dejaron con ganas de más y de un mejor trabajo. Vale la pena agregar a la lista por temas de nostalgia, pero por nada más. No ofrece lo que pensamos que haría, por lo que podemos decir que es una película más de terror.

Calificación: dos estrellas.