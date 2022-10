"Pasaje al paraíso": una comedia romántica más

Dos estrellas conocidas estrenaron un nuevo largometraje la semana pasada. Ol Parker fue el encargado de dirigir esta comedia que lleva por nombre Pasaje al paraíso, cuyo elenco está conformado por Julia Roberts, George Clooney, Kaitlyn Dever y Mixim Boutier, entre otros.

La sinopsis nos dice que: “Pasaje al paraíso es una comedia romántica, que sigue a una pareja divorciada, incapaces de mantener una relación cordial o amable debido a los resentimientos que siguen muy presentes, a pesar de llevar varios años separados. Un día cualquiera, se enteran, por fuentes diferentes, que su hija Lily, recién graduada de la Universidad de Chicago, ha decidido, intempestivamente, que va a casarse con un hombre que conoció en Bali, mientras acompañaba a su mejor amiga en una excursión de posgrado. Tratando de evitar que su hija cometa el mismo error que ellos, veinticinco años atrás, ambos se embarcan en un viaje para impedirlo. Descubriendo que tienen el mismo propósito, toman la decisión de trabajar en equipo, algo que ninguno cree capaz de lograr”.

Si pudiéramos calificar este título, sería como intrascendente, la historia que nos ofrecen es divertida, sin embargo, no va más ahí. El guion no podemos considerarlo como un buen trabajo, pues no cuenta mucho. Además, está plagado de lugares comunes y uno que otro chiste que, tenemos que decirlo, no causarán gracia al espectador.

Las actuaciones que nos ofrecen no podemos calificarlas como buenas, pues son simplemente las necesarias para una comedia romántica que tiene por objetivo entretener por un rato y ser olvidada al salir de la sala de cine. Al ver los apellidos de Roberts y Clooney se esperaría una historia bien contada con actuaciones notables, sin embargo, esto no es lo que nos encontramos al sentarnos en la butaca.

Tampoco podemos decir que tenga un buen trabajo visual, pues la fotografía de este proyecto es sencilla y olvidable, no presenta algo que sea representativo ni que vaya a ser premiado.

Pasaje al paraíso es una película que recibirá aceptación o rechazo dependiendo del público por el cual sea visto. Si estás buscando una historia que comparta buenos elementos cinematográficos, este título no es para ti. Sin embargo, si buscas solamente una historia para pasar un rato, puede ser que lo disfrutes y que por momentos te eches una que otra buena risa, pero no te prometo nada de esto.

Calificación: dos estrellas.