“El Poderoso Victoria”: una nueva del cine mexicano

El cine mexicano se instaló en las pantallas durante la última semana, pues se estrenó “El Poderoso Victoria”, un largometraje dirigido por Raúl Ramón (quien ha dirigido películas como “La lucha de Ana”, “Volando bajo” y “Llamando a un ángel”). El elenco está integrado por Damián Alcázar, Eduardo España, Luis Felipe Tovar, Roberto Sosa, Gerardo Oñate, Lorena de la Torre y Joaquín Cosío.

Centrada en 1936, se desarrolla en el pueblo La Esperanza, en el desierto mexicano. Sus habitantes reciben la noticia del cierre de la mina, la cual es su principal motor económico y con esto la cancelación de la ruta del ferrocarril, que es la única vía de comunicación con la civilización. Durán, el joven mecánico, ve frustrado su sueño de convertirse en maquinista y tendrá que elegir entre cruzar la frontera Norte, y renunciar a sus raíces y al amor de su vida, o ayudar a un grupo de pobladores que resisten en el pueblo con un plan que puede sonar bastante difícil de cumplir: construir su propio tren de vapor.

Si algo podemos mencionar, es que nos presentan un elenco repleto de actores clásicos y que a simple vista podemos pensar que nos entregarán una serie de actuaciones que vamos a recordar por bastante tiempo, pero es todo lo contrario. Me atrevo a decir que las interpretaciones no son buenas, pero también que esto no recae totalmente en ellos, pues el guion que nos presentan no es lo suficientemente redondo como para lograr captar la atención del público mediante actuaciones prometedoras.

El desarrollo de la película tampoco lo podemos calificar como bueno, pero también depende del guion y de la dirección que le den, los cuales, como habíamos mencionado, no se trabajaron de forma correcta.

Sin embargo, no todo es malo en este largometraje. Lo que vemos en pantalla nos convence, pues las locaciones, el vestuario y la escenografía, logran combinarse hasta formar un ambiente de película vaquera, pero en suelos mexicanos. Esto es ayudado por la nitidez de la fotografía que tiene este título.

El cine mexicano ha estado intentando presentar nuevas ideas, para salir de lo que solemos ver tanto en la gran pantalla, como en la televisión. “El Poderoso Victoria” fue un buen intento y una buena idea, pero no la pudieron desarrollar de forma correcta. Este título está disponible en cualquier sala de cine.

Calificación: dos estrellas.