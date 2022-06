Mare, el clima no se decide, calor, lluvia, calor, lluvia y además moscos, que se decida, samare. No olvides decidirte, porque hoy es último día de la promoción para pagar tu agua, tienes el 100% de descuento en multas y recargos, aprovecha, si te atrasaste puedes hacer tu pago en línea o en cualquiera de los módulos, ¡ponte vivo!

Los que se están poniendo vivos son los “polacos”, porque el fin de semana pasado se puso de locos con todos los partidos haciendo reuniones y eventos políticos, empiezan a mostrar el músculo, sobre todo, con miras a la elección del 2023 que se juega el Estado de México y que tiene un porcentaje importante de la elección nacional. Sin embargo, recuerden este dato que es muy importante, en las elecciones anteriores ni Fox, Calderón o Andrés Manuel ganaron en dicho lugar y se alzaron con el triunfo en la votación que los llevó a ser presidentes de la República, por eso es no se deben dejar llevar por los espejismos de la política, pues como se dice en “política uno más uno nunca da de resultado dos”.

Morena organizó un evento masivo en el Estado de México, en el que estuvieron algunas de sus fichas, o como dice el Presidente las “corcholatas” que más suenan. Ahí vimos dando su discurso al secretario de Gobernación Adán Augusto; a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, y al canciller Marcelo Ebrard, cada uno desde su trinchera. El 2024 veremos cuál hará que lata más el corazón del Presidente para que sea el candidato y tener la opción de relevarlo en la silla, porque es una realidad que hoy Morena tiene el viento a su favor, pero volvemos a lo mismo, no todo está escrito.

Los de la oposición tienen que hacer su chamba y de manera intensa, sobre todo en el acomodo de las posiciones para lograr acuerdos ante una eventual alianza, ya que primero tienen que lograr orden de manera interna, pues ya ven cómo está pasando agua el PRI con tanta turba alrededor de su presidente Alejandro Moreno, porque es una realidad que el cónclave que hubo en días pasados con la reunión de ex presidentes no llegó a un buen acuerdo, ya que las fotos sólo fueron al principio, al final bajó solo Alito, así que esperarnos qué pasa, debido a que el campechano insiste en que él fue electo hasta el 2023, pero los resultados dicen que ya debió meter su renuncia por tantita dignidad, pero simplemente no encuentra en cual cajón de su escritorio la dejó. Ojo, ya empezaron los movimientos de la fiscalía con cateos y movilizaciones en sus residencias por presunto enriquecimiento ilícito, así que veremos de qué forma finaliza esta telenovela.

Hablando de telenovelas, la que se vivió en Seyé estuvo intensa, ya que el domingo pasado se registró una intoxicación masiva con más de 500 personas afectadas, supuestamente por comer cochinita en un solo puesto y porque al parecer le inyectaron clembuterol al cerdo, sin duda, un hecho muy lamentable, pero ojalá y no satanicen al pobre señor si él únicamente compró la carne, que se castigue a los verdaderos responsables, por lo pronto, siga tomando sus precauciones y recuerde que el kabik no se ha ido, así que cuídate né, masinó.