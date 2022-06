Quiero empezar diciendo y pidiendo que no bajemos la guardia, porque se están incrementando los contagios, claro que el número de decesos es bajo, pero no debemos de confiarnos. A propósito de cuidarse, esta semana se está vacunando a los chamacones de 40 a 59 años, se aplica la cuarta dosis, que dicho sea de paso, ya me aplique la mía. Mare, mi reconocimiento a todo el personal que está coordinando, no tardé ni media hora en el proceso, desde que llegué me tomaron mis datos en la mesa de registro y de ahí pasé a que me den mi pinchada, y el tiempo de espera correspondiente, sin duda es muy rápido y hay que ir de manera responsable para que esta quinta ola no afecte tanto y se logre superar de manera rápida. Así que aprovechen y vayan al siglo XXI o a villa Palmira, nineooo sé responsable.

Hablando de chavorrucos, hace unos días en el negociante del Coliseo se realizó el concierto de Flans y Pandora, y toda la gente estaba disfrutando el show, cuando en un momento una de las integrantes de Pandora decidió saludar con bombo y platillo a su invitada especial, la secretaria de Turismo Michelle Fridman, quien se puso de pie saludando al público, pero se sentó rápidamente, porque no recibió precisamente aplausos, sino una onomatopeya de silbidos y recordatorios maternales, demostrando una vez más que el show no va con la política, o simplemente la gente no termina de querer a la funcionaria, siendo objetivos, ha hecho muchos eventos importantes para la detonación del turismo en Yucatán, pero también es una realidad que ha hecho poca empatía con la gente del terruño, sin duda los yucas somos muy celosos.

Es una realidad que no ha incluido a los artistas o influencer del Estado y sí se pasea con muchos de sus amigos atendiendo o trayendo gente del medio artístico de alto pedorraje para sus diferentes eventos, y no estoy en contra, porque da proyección al Estado, pero sí muestra un dejo de clasismo al dejar fuera a la gente del terruño, hay que ser inclusivos Secretaria, no hay que olvidarse de los mayas, no es sólo utilizarlos como pantalla, la inclusión tiene que ser en fondo y forma para que no se arme el alboroto.

Mare, hablando de alboroto, que relajo se armó en las redes por la visita del secretario Adán Augusto, pero no fue tanto eso lo que alteró el avispero, fue la foto donde está el Secretario con el Gobernador y de acompañantes Rogerio Castro, Huacho Díaz y Verónica Camino, quienes son algunos de los nombres que suenan para ser candidatos de Morena al Gobierno en el 2024, muchos hicieron comentarios más grilleros que políticos y sacando filo al machete, pero la realidad es que el Gobernador mostró ser institucional ante esta situación. Los de Morena ya quieren aporrear la mano, tratando de poner en presencia a sus posibles gallos, pero decía mi chichí, a fuerza ni los calcetines entran, pero hace un rato, lo que no entraba era el whats, ni el face ni nada, porque ayer se fue la luz en gran parte de la Península. Mare, todo mundo se volvió loco cuando CFUE la luz, claro que no es para menos, cualquiera se pondría histérico si se le cae el sistema y más por la mañana, masinó.