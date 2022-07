Mare, los cambios en la política se están poniendo buenos, hace unos días llamó la atención el movimiento donde el funcionario que era director de la Japay, Sergio Chan Lugo, fue reubicado como titular del Incay. Sin duda estamos acostumbrados a ver movimientos de funcionarios que igual que un home run, se va, se va y se fue, para no regresar al gabinete, sin embargo, lo acontecido llama la atención y, creo es por los resultados positivos obtenidos garantizando un buen servicio de agua, superando las dificultades que ocasionaron los fenómenos meteorológicos.

Yucatán está teniendo un despunte en materia de infraestructura, por eso creo que la llegada de un político con oficio y, sobre todo, que da resultados, explica el cambio de Sergio Chan y su llegada al Incay. Lo que estaba llegando al estadio Kukulcán era la gran afición para celebrar el Día del Yucateco, un gran acierto de la directiva melenuda el hacer estas actividades que sigan fortaleciendo ese amor al terruño, con vaquerías y todo un concepto regional se llevó a cabo esta efeméride, haciendo un corte de listón del evento con la directiva acompañada del director del Idey, Carlos Saénz, el director de Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento de Mérida, Primo Martínez, y sus huiros servidores Dzereco y Nohoch, que fuimos invitados para ser los embajadores y tirar la primera bola en el partido, una gran emoción por tal distinción, el pararse en la lomita de los disparos y soltar el brazo hasta home, donde esperaba Morejón mi lanzamiento, que, por cierto, fue strike.

Esto llena de orgullo, sobre todo, que cuando el programa de televisión cumplió diez años al aire nos hicieron la misma invitación y de eso han transcurrido ya 11 años, ahora al tiempo y la distancia, ver y sentir todavía el cariño del público hacen reconfortante casi tres décadas de trabajo en la escena promoviendo nuestra cultura a través de la comedia regional, sin duda fue una noche mágica y llena de emociones, en la cual la gente se entregaba a su equipo.

Por cierto, quiero recalcar algo que me encantó, pues el jersey de los Leones de este año tiene el nombre de los 106 municipios del Estado impresos, lo que se me hizo un gran acierto de la directiva incluir a toda la entidad. Otro momento que se llevó la noche fue cuando apareció Leonel el Coronel, esta mascota que sin duda se ha ganado el cariño del público con base en su simpatía, carisma, trabajo duro y constante, que cada juego entrega el alma para seguir conquistando a la afición yucateca, y lo está logrando de gran manera, ya que la afición dejó ver su cariño cuando hizo su aparición en una de las nuevas calesas eléctricas que han recibido una gran aceptación por parte de la gente que mira una Mérida hacia la modernidad, con conciencia en el cuidado de los animales, sin duda, todo lo que se pueda hacer para apoyar, difundir y promover nuestra cultura a través de distintas actividades es importante, porque si de algo puede presumir Yucatán es de sus costumbres y tradiciones. Me encanta que se siga promoviendo el amor por lo nuestro, el amor por Yucatán, masinó.