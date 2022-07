Mare, está el calor buenísimo, aunque hay días en que se medio nubla. Esos cambios de clima hacen que la gente se enferme, por eso no debemos de bajar la guardia con los cuidados y los protocolos por el Covid-19.

Gran revuelo causaron las fotos del Gober en su gira por las europas, donde se le ve con su lente obscuro y toda la cosa, incluso algún meme lo compara con Tom Cruise, en “Top Gun”. La neta, en lo personal, a mí sí me late que un mandatario cuide la investidura y la porte con gallardía, mare, que chupatrusa me vi, súbelo a tu hamaca, ponle un Oxxo… Es que es la verdad nosotros los guapos podemos presumir nuestra belleza ¡jajaja! Pero lo importante es que fue de gira en busca de nuevos inversionistas que traigan capital a Yucatán para que se siga promoviendo el empleo de manera directa e indirecta y esto sea un revulsivo para la economía, y se refleje en los bolsillos de los yucatecos.

Lo que sí se ha visto reflejado es la cumbia de trancazos que está recibiendo Alex Moreno, presidente del PRI, y digo Alex Moreno por aquello de que ya registró su nombre como una marca y nadie puede utilizarlo. El martes en el programa el Jaguar de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, salió un nuevo audio del ex gobernador de la ciudad de las murallas, donde con lenguaje arrabalero y ordinario muestra su soberbia, pero no sólo eso, además evidencia el grado de asquerosidad en sus actos, ya que dice que podría acabar con cualquier periodista, incluso, habla de estrategias para difamar a la familia, lo que no únicamente revela obscuridad como persona, sino también bajeza como hombre.

Ahora, la pregunta podría ser, ¿de dónde salen esos audios?, ¿quién los proporciona?, ¿no está prohibido el espionaje?, ¿será que seguimos viviendo en el México de Echeverría o de Díaz Ordaz?, no tengo idea de cuál sea el procedimiento jurídico ante estos hechos, pero tal parece que la distancia es infinita, porque han salido miles de audios y vídeos y no se castiga ni a los actores estelares ni a quien los filtra. El caso es que le siguen y le seguirán pegando al presidente del PRI, quien por cierto hizo cambios, no sé si para fortalecerse o es el principio de su sucesión, pero por ahí vimos al ex gobernador, Rolando Zapata, ¿tendrá el PRI nacional un yucateco como Presidente? Habrá que ver, tal y como diría Bocelli, tiempo al tiempo ampáyer.

Se ha mencionado el tema de la fiesta de Motul, en algunos casos las quejas son por los borrachos, o porque huixan en la calle, y el Alcalde con su forma particular ha contestado en sus redes, yo lo que puedo decir es que han sido días de festejo entre los motuleños, la gente ha disfrutado, ha bailado, reído y, sobre todo, ha convivido con el pueblo, con los amigos y los parientes que no veían debido a que vinieron a vivir a Mérida. Ese sabor a comunidad es algo que llena de gran alegría, cosa contraria con lo que pasa con Progreso, es cierto, está bonito, está moderno, PERO ESTÁ CARO, ya no puedes ir a la playa, pues te cobran. El parque jurásico carísimo, hoy no es Progreso de Castro, es de millonarios. Zacarías, no todos somos empresarios, no todos ganamos como Alcalde, masinó.