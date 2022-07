Es un día difícil, hablo de cuando escribo este negociante, miércoles 27, al checar el calendario observo que estaría cumpliendo 76 años una persona especial para esta sección, que tanto le gusta a usted amable lector: El poder de la pluma. Don Martiniano Alcocer tuvo mucho que ver en el éxito de juntar a un grupo de grandes plumas unidas en estas páginas día a día, jefazo hasta el cielo un abrazo.

Pero bien, hay que chambear, así que a recorrer el lápiz. Hoy, estando nostálgico, veo un bombardeo en los medios, es una carrera desmedida en busca de una posición para el 2024, sin importar que faltan dos años, la distancia es más corta de lo que parece, por tal motivo, todo mundo está mostrándose y dando a conocer su mejor carta, aunque, sin duda, la mejor siempre será la de los resultados.

Hoy en día no se escapa ni el ámbito municipal, estatal y menos federal, porque todos los que aspiran a seguir en la carrera política están más movidos que pachuco en un baile de swing,

¿Cuál sería el mecanismo para continuar por un buen camino en la política?, creo que en cualquier profesión y, sobre todo, en la política, puedes decir que hiciste un buen papel cuando después de concluir tu carrera la gente te recuerda por tus logros, tus resultados, y no por tus escándalos, creo que ese sería el mejor parámetro para saber que se hicieron bien las cosas.

Actualmente, se escuchan muchas voces, pero la que pocos escuchan es la voz del pueblo, que grita y grita por muchas necesidades, inconformidades, preocupaciones, que lo atormentan todos los días en este hermoso país llamado México, hoy, la voz del pueblo parece ronca o que la pusieron en silencio, pero en realidad le subieron el volumen a los aduladores, aquellos que solo dicen lo que quieren escuchar con tal de seguir en la palestra política, en los reflectores de la agenda pública que rige nuestra nación.

Hoy el país necesita menos políticos ególatras y más humanistas, pero de verdad, no solo humanistas de fotografía que cuando la ocasión lo amerita sacan su histrionismo para posarle al lente, ya no necesitamos esos políticos huecos, no necesitamos ocurrencias, necesitamos RESULTADOS CON SENTIDO HUMANO. Eso requiere este país, en cada rincón en que las voces urgidas encuentran eco, encuentran empatía, pero, sobre todo, hallen respuestas a sus inquietudes y necesidades.

Vivimos tiempos de alianzas, es hora de que el país se integre en una alianza con una sola voz, la cual se escuche fuerte y claro, que retumbe en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón, pero no con municiones, sino con balas de educación, de cultura, de arte, de valores, de amor a los colores que nos dieron patria, de balas de orgullo por cada una de las culturas que rodean nuestro bagaje, la azteca, la maya, la olmeca, la tolteca, etc., y cada uno de los eslabones que nos dan identidad en el mundo, a la cultura mexicana hay que defenderla como lo hicieron los héroes con nuestra patria para darnos libertad, busquemos esa libertad con la lanza del trabajo diario y vayamos tras un objetivo común, el bien de México y los mexicanos, amigo y amiga, si quieres gobernar tienes que escuchar la voz del pueblo, masinó.