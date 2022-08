Los tiempos se acercan y las manecillas del reloj avanzan, en el PRI nacional ascendieron a Rolando Zapata, quien se llevó como parte de su equipo a Víctor Caballero y William Pérez, este último ex alcalde de Kanasín. Las olas comienza a moverse y “Alito” continúa aferrándose a la silla de la presidencia de dicho partido, ante los embates que ha tenido que sortear, iniciando con su paisana Layda Sansores, gobernadora de Campeche, quien cada martes le dedica algo en su programa “La noche del Jaguar”, el martes pasado no fue la excepción, ya que sacó a la luz otro audio polémico, ¿cómo llegan estos audios?, ¿quién los graba?, son dos preguntas que mucha gente se hace, al igual que se cuestionan si realmente hay un delito ¿por qué no pagan los culpables?, creo que esa novela aún tendrá muchos capítulos.

Mientras se siguen acomodando las fichas y se toman decisiones finales sobre posibles alianzas rumbo a la elección de 2024, sin dejar a un lado la del Estado de México, en la que estará mucho en juego por el porcentaje que significa de la votación, sobre todo pensando en la presidencial, aunque no omito decir que cuando ganaron Fox, Calderón y López Obrador, sus partidos no fueron mayoría en dicha entidad, así que otra vez vemos que en política 1 más 1 nunca da como resultado dos.

Fueron más de dos los que acompañaron a Jorge Carlos Ramírez Marín en la celebración de su cumpleaños, en una fiesta muy austera. Sin duda una reunión de alto pedorraje, realizada en un salón exclusivo y rodeado de lujos, todavía hace unas semanas lo comenté, acérquense al pueblo y con esos festejos se muestran alejados de la realidad del pueblo, mostrando poca empatía. En el festejo vimos acompañando al senador a políticos de diferentes partidos, pues además del PRI, había gente del PRD y del Verde Ecologista. Les digo que los amarres están a todo lo que dan. Vimos a varios priistas reunidos con el senador, más lindis, hasta parece que se llevan rebien, pero en fin, ya observaremos qué es lo que sucede.

Hablando de un priista de verdad, hoy recuerdo con mucho cariño a don Víctor Manuel Cervera Pacheco, a 18 años de su partida física, porque su legado está en todo el estado de Yucatán, su recuerdo, su obra y su liderazgo aún permanecen intactos en muchos yucatecos, por quienes trabajó toda su vida, un abrazo a toda la familia Cervera Hernández.

Mare, hablando de familiares y amigos, el que no sale de un lío y se mete a otro, es el Alcalde de Kanasín, pues figúrense que un ciudadano al ser bloqueado de la cuenta oficial del edil, metió un juicio de amparo y lo ganó, ahora el sistema estatal anticorrupción de Yucatán (SEAY) aceptó la segunda queja por nepotismo en contra del mencionado funcionario, la cual fue interpuesta por el ciudadano Gabriel Solís Herrera, señalando que el político contrató a sus sobrinos para darles trabajo en el Ayuntamiento, ¿hasta dónde llega el cinismo y la soberbia?, es increíble que crea que por poner un arco a la entrada ya tiene derecho hacer lo que le dé la gana, violando la ley.

¿Hasta dónde puede llegar una persona al marearse por subirse a un kilo de tortillas?, sin duda, el Alcalde de Kanasín se está perdiendo y muy rápido, sólo recuerda que el puesto dura tres años, masinó que sí.