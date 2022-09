Ahora que se escribe este negociante muchos estamos desvelados por el partido de los Leones de Yucatán contra los Diablos Rojos, el primero de la Serie de la Final de la Zona Sur, que lamentablemente se lo llevaron los rojos, pero fue un partidazo, y como me molesta ver comentarios, que dicen que estaba arreglado, que se dejaron y demás, no creo que alguien juegue para perder, además así es el beisbol señores, esperemos que hoy cuando estén leyendo este asunto, ya esté la serie empatada a uno y lista para llegar al Kukulcán, donde los nuestros tratarán de coronar este gran año.

Mare, otros que coronaron son a los que cobraron casi mil pesos por hacer la fila para cambiar las placas, mucho se ha dicho en torno al tema y muchos comentarios más con grilla que con objetividad, pero la neta es que nos pasamos en la desidia, tuvimos más de dos años para hacerlo y naranjas, como buen yucateco todo a última hora, pero bueno, la noticia es que se aplazó un poco el tiempo y se tendrá todo septiembre con los mismos descuentos para realizar el cambio, así que aprovecha né, que no te gane y haz tu cambio, para que no tengas que pagar una lana al maistro que hace la cola por ti, ya que el que no corre vuela.

Hablando de volar, se anunció la llegada de nuevas rutas de Volaris, ya se podrá viajar a León, Querétaro y Toluca, además de que se instalará aquí una base para generar 600 empleos directos e indirectos, según anunció el gobernador Mauricio Vila, estas noticias dan gusto de veras, pues sirven como revulsivo a la economía de nuestro Estado tras la pandemia y con estas buenas acciones se está levantando.

Lo que también ha levantado mucho polvo es un vídeo que salió de un grupo de banda de nuestro Estado con el grupo el Boom, y un conjunto de Influencer, esto es la comidilla en estos días. Lo único que puedo opinar es que el talento que convocaron para dicho vídeo eso es lo que normalmente hacen, pero lo que está campeón es que los dueños de los grupos no supervisen antes el material, y si no están de acuerdo hacer el comunicado, pero no ya que sale el vídeo y empiezan las críticas, comienzan a tirarse del barco y lavarse las manos, cosa que sí es lamentable.

Lo que es más lamentable es lo que pasa en el municipio de Kanasín, porque no sale de una el alcalde y ya se metió en otra, cabe señalar que hace poco le ganaron un amparo para que no pueda bloquear a una persona de su cuenta de redes, a la cual bloqueó por críticas a su trabajo, luego lo exhibieron al sacar a la luz que muchos de los que integran su gabinete no tienen estudios, algunos sólo con primaria, eso no hace más o menos capaz a una persona, pero sí es una realidad que si quieres tener un nivel más profesional, pues tienes que poner gente preparada para poder dar mejores resultados en tu gestión, ya que hay que dar resultados con base en trabajo y profesionalismo en los servicios, pero de esta manera es difícil, pues con sólo festivalitos no se desarrolla un municipio.

Hace unos días se informó que detuvieron a uno de sus directores por presuntos delitos contra la salud, él salió a decir que no sabía nada, no se puede afirmar, pero tampoco negar, lo que sí es una realidad es que un lugar tan hermoso como Kanasín está pasando dificultades con esta situación, funcionarios de primaria y una gestión deprimente, masinó.