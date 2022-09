Empezamos escribiendo este hebdomadario con la noticia del fallecimiento de la Reina Isabel II, algo que mueve al mundo, muchos recordarán el reinado de una mujer que estuvo marcado por acciones muy importantes y otras muy polémicas, pero no nos toca juzgar, así que Dios salve a la Reina y la reciba en su gloria.

Han sido días muy movidos en la palestra política, vimos cómo han cambiado las posturas de “Alito” Moreno, presidente Nacional del PRI, curiosamente el pasado martes en “La Noche del Jaguar” ya no sacaron otro audio, concesión, prudencia, respeto o simplemente ya llegaron a un acuerdo, pues creo que lo último es lo más viable, poniendo con esto el júbilo y la felicidad en un grupo de tantos que forman la parrilla política.

Hablando de felicidad muchos se pusieron alegres con el arranque de las actividades del Carnaval de Mérida con la presentación que se hizo en la Plaza Grande, alcanzando grandes expectativas por lo que viene y por seguir generando sonrisas.

Justamente expectativas ha creado un tema durante varios meses y que en ocasiones se acrecienta, me refiero al hecho de que cada vez es más constante y sonará la posibilidad de que el gobernador Mauricio Vila pueda ser candidato a la Presidencia de la República, a muchos les parece un disparate, sobre todo por el porcentaje que puede dar Yucatán en la votación nacional, pero yo no estoy de acuerdo.

En estos días, muchas encuestadoras del país han puesto al político como el mejor Gobernador de México, mientras Yucatán sigue creciendo en materia de empleo, desarrollo y, sobre todo, es aplaudible la manera como ha llevado la política pública con el Presidente de la República, que, a pesar de ser de otro partido, ha logrado marcar un puente de entendimiento con el Gobierno Federal, que se traduce en mejores condiciones para el Estado.

No solo tiene que ser un buen administrador, tener buen tino en el contexto social, también se tiene que tener destreza para el tema de gestoría, porque con el recurso propio no es suficiente para proyectar un mejor futuro para el Estado, son muchas las visitas que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador a nuestra entidad, en todas se ha visto un trato amable, incluso, en algunas mañaneras el Gobernador de Yucatán ha recibido elogios de parte del mandatario, pero sería bueno hacerse la pregunta: ¿qué opinan los yucatecos de esta posibilidad? Creo que puede haber opiniones diversas, no se puede saber hacia dónde se inclinaría la balanza, pero lo que es una realidad, es que como yucatecos deberíamos de sentir empatía y gusto al saber qué hay una posibilidad de que un conciudadano pueda ser candidato a Presidente de la República.

Varios yucatecos que han ocupado puestos a nivel nacional hablando de política, como Víctor Cervera, quien fue secretario de la Reforma Agraria; Patricio Patrón, que desempeñó el cargo de procurador Federal de Protección al Ambiente; Dulce María Sauri, como presidenta Nacional del PRI; y Carlos Castillo Peraza, presidente Nacional del PAN, ¿por qué no pensar en el primer Presidente de la República surgido de Yucatán?

Es hora del sureste, es hora de apoyarnos entre nosotros para el desarrollo de nuestro Estado, es hora de poner a Yucatán en los ojos del mundo y, ¿por qué no?, es tiempo de un Presidente yucateco.