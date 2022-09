Todo mundo está preparando espacio en la barriga para meterle más dulce a la piñata, digo, se vale romper la dieta con motivo de las fiestas patrias, saborear un pozole y demás delicias que se acostumbran comer en estas fechas, donde le metemos con singular alegría, aunque después nos estemos revolcando de dolor.

Mare, más de dos se revolcaron con las declaraciones de la secretaria de Turismo, Michelle Fridman: primero le contestó de manera grosera a José Miguel Rivero, un periodista del Estado, al cual la funcionaria le respondió dando a entender que no le interesaba su opinión, cuando debería de importarle la voz de todos los yucatecos, luego, a los pocos días, otro agarrón en las redes, pero ahora con el ex candidato a la alcaldía de Mérida por Movimiento Ciudadano, Víctor Cervera Hernández, quien a una publicación de la Secretaria con motivo del festival gastronómico 365 sabores en Yucatán, en la que puso un dato sobre los panuchos haciendo alusión que en un municipio los hacen con huevo, como si fuera una novedad, cuando es parte del origen de este sabroso guiso y, también, escribió de manera incorrecta Tixkokob, al ponerlo con c, bueno, a este mensaje, Víctor Cervera le puso la corrección a su falta y la Secretaria contestó así: “De Dama a Dama te agradezco la explicación sobre la evolución del Panucho”, por lo que el político le respondió: “Te equivocas, no soy dama, soy un caballero que evita responderte como mereces, pero no lo entenderías, porque una dama tiene educación de la cuál tu careces”, golpes muy duros en la red, sin embargo, Cervera se comportó al contestar con educación, cosa que la funcionaria no hizo, muy al contrario, pues escribió de manera muy baja y ordinaria.

Es muy triste que una funcionaria de ese nivel tenga esos desplantes como si fuera omnipotente y que a pesar de lo que haga no tenga represalias en su trabajo, nadie le discute que ha hecho cosas muy interesantes para promocionar el Estado, pero tampoco está en discusión su falta de conocimiento de nuestra cultura, de nuestras costumbres y su nulo apoyo a la comunidad cultural del Estado, ¿por malinchismo, elitismo o por no poder amar lo que no se conoce?, creo que por los tres.

Hablando de show, son varios los que hace el Alcalde de Kanasín, pero mucha faramalla y poca efectividad en las cosas que realmente urgen, se ha enganchado en la parafernalia mediática porque sólo son acciones bloferas, festivales, mantenimiento de parques, arcos vistosos, y no digo que esté mal, pero sí cuando hay prioridades más importantes, como ejemplo podemos mencionar algunas: el estado de la calle 61 x 72a de Mulchechén, que ya en repetidas ocasiones se le ha dicho al Alcalde que incluso es paso de escuela y simplemente le vale; o el dato que sacó el Yuca Cabezón de que hay más de 10 mil personas con alguna discapacidad y cero acciones para este grupo tan vulnerable; o también, Cielo Alto donde carecen de alumbrado, de alcantarillado, con calles llenas de baches como la avenida de Dzoyolá a Cielo Alto; lo peor es que hace dos meses los arreglaron y ya están los huecos otra vez, ¿con qué clase de material lo hacen?

Hoy así grita Kanasín, no más mentiras, no más faramalla, no más funcionarios sin preparación, no más un alcalde sin sensibilidad humana, masinó.