En días pasados se organizaron eventos en la ciudad por los 83 años del Partido Acción Nacional (PAN), se hicieron en parques de diferentes colonias y en algunos locales, muchas cosas llaman mi atención; primero se me hizo acertado que se realizaran en las colonias, porque se acercan a la gente y no cabe la menor duda de que son un preámbulo de las campañas, por lo tanto me parece bien; luego realizaron un evento en un local social y, sin duda alguna, todas las fotos en las redes parecen del pasado con reuniones o mítines del PRI, o sea, era casi lo mismo, nada más que de color azul, Mare, cambien de local aunque sea.

Otra cosa que llamó mi atención, es que no se contó con la presencia del gobernador Mauricio Vila, quien en estos momentos es el primer panista del Estado, sin duda, fue para no hacer sombra a todos los que aspiran y suspiran por el 2024, y la foto principal creo que muestra mucho en su lectura, porque se vio en el centro a Renán Barrera y Cecilia Patrón juntos, tal parece que por ahí va la cosa.

El pelo en la sopa de los eventos en las colonias es muy simple, el PAN se ha caracterizado por ser un partido conservador que promueve las buenas costumbres y la práctica de la cultura, entonces quién habrá sido el despistado que llevó el show cómico, ya me imagino la despedida: Gómez Morín besos en tu cu.., Castillo Peraza besos en tu cu.., Manuel Clouthier besos en tu cu…, muy mal con eso Asís, no hay que confundir cultura con entretenimiento.

Nuestro cariño y solidaridad con el pueblo cubano por los daños ocasionados por el huracán, sin duda una desgracia, afortunadamente no nos tocó para no seguir causando destrozos y dejando tristeza a su paso, porque a pesar de que han sido 20 años de la llegada de “Isidoro” a nuestro Estado, aún se siente en el ambiente el panorama de desolación que nos dejó, sin duda, los vientos de ese ciclón sí estuvieron fuertes.

Pero hablando de huracanes, Mare, tremendos vientos se ven en la palestra de la política del terruño, porque ha habido sorpresas, muchas ya esperadas y sólo fueron confirmadas, la cosa se empieza a poner interesante. Empezamos con el tema de Raúl Paz, que era bola cantada y ya está en Morena, era una realidad que en Acción Nacional estaban muy cerrados los espacios y difícilmente hubiera tenido posibilidad de aspirar a una buena posición, por lo tanto, el cambio fue inminente, aunque lo curioso del caso es que se supone ya estaban yendo en bloque Verónica, Huacho y Rogerio, y no entraría nadie más, pues ¡Ohhhh sorpresa!, ¡PAZuuuumare!, de lo que se enteraron. Qué dirá Huacho de la llegada de Raúl, cuando por él se fue del PAN, ¿será que se podrán poner de acuerdo?, luego esas operaciones fallidas son las que cuestan una elección, y si no, pregúntele a Mauricio Sahuí, que en el proceso eran 13 suspirantes y cuando salió él, las cosas no fueron como pensaban, costando la gubernatura. Ahora, después de cuatro años y muchos rumores, Manuel Velazco subió una foto por la visita de Sahuí, pero Mario Peraza puso bienvenido al partido verde y la cuarta transformación, ¿habrá sido destape, sondeo, anuncio o madruguete?, la neta es que en política todo se puede esperar, masinó, que sí.