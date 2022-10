Mare, ya empieza a sentirse el aire medio fresco, dicen los antiguos que es por la época de finados, sin duda es una etapa del año que esperamos ansiosos, no sólo para recordar a nuestros difuntos, sino para poder saborear el delicioso Pib, y no precisamente el producto interno bruto, porque ese anda más tembleque que andamio del Lucas de Gálvez.

Es sumamente importante que se sigan haciendo acciones que fortalezcan el tejido cultural de nuestro Estado, porque, sin duda, cada vez más gente llega a vivir a Yucatán, y qué mejor que conozcan y, sobre todo, que adopten nuestras costumbres sin perder su identidad propia. Es relevante que se sigan haciendo los concursos de altares en las escuelas, ya que de esta manera las nuevas generaciones conocen un poco del bagaje de nuestra cultura ancestral. En este sentido, necesitamos más acciones de los políticos.

Hablando de políticos, vivimos días de intenso movimiento por los informes de los diputados, recordemos que tienen tiempo permitido por ley para tener unos días antes y después para promocionar sus actividades, particularmente, me llama mucho la atención el que realizó Víctor Hugo Lozano Poveda, donde se congregaron varias fuerzas políticas, ex alcaldes, diputados de las diferentes fracciones del Congreso, y el alcalde de Mérida, Renán Barrera. Fue un evento que en lenguaje de política trascendió, pero, también, llama la atención que salió a la calle y lo ha hecho de manera constante, teniendo contacto directo con la gente a través de caminatas, volanteo y activaciones en diferentes puntos de su distrito, rindiendo cuentas a la confianza que la gente le dio al votar por él. Los escaños se suben con base en trabajo y Víctor Hugo lo está haciendo bien, como diría Bocelli: “veremos qué pasa”.

Sobre de eventos, informes y demás, vimos uno del PAN, donde estuvo el gobernador Mauricio Vila, observándose un espaldarazo a Renán Barrera, dando a entender que tiene mucha posibilidad de ser el candidato a Gobernador de dicho partido. Fue un evento donde el aplausometro estaba a la orden del día, con la pasarela de todos los suspirantes al 2024. Mare, deberas que parece que estamos en tiempo de grandes suspiros, porque en estos días también se realizó un acto por el aniversario 11 de Morena, el cual asemejaba a un arcoíris político, debido a que había de chile, dulce y de manteca: ex priistas, ex panistas, ex movimiento ciudadano y demás agregados, hasta parecía que se querían en una singular armonía, bien dicen que la política es el arte de comer estiércol esbozando una sonrisa, porque más de dos no se tragaban, pero ahí los veías dándose su abrazo como grandes amigos.

Lo que sí es una realidad, es que el 2024 está más cerca de lo que parece, ya todos están apretando tuercas en sus estructuras, aunque algo que es muy paradójico, es que a pesar de que el PRI hoy no es una potencia electoral, sí puede ser el factor que incline la balanza de uno u otro lado, ya sea que vaya en alianza con algún partido, o simplemente su porcentaje le quite fuerza a alguno de los contrincantes. La cosa se pone buena y más el descuento en el local, porque todos los partidos lo hicieron, masinó.