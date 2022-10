El tiempo transcurre y los actores de la obra llamada “Fauna política”, como diría el maestro Arenas, se empiezan a mover en la escena y, sin duda, los personajes del fuego amigo, la Guerra Sucia y la campaña a costa de lo que sea, estarán a la orden del día.

Hoy vemos que las estrategias están cambiando para unos y otros se mantienen en su línea buscando puntear las encuestas internas para ser seleccionados como candidatos en los próximos procesos, el gobernador Mauricio Vila cierra filas y dice que no entregará el Estado, y que van con todo para permanecer en el Gobierno en el 2024.

No es una tarea fácil, porque es una realidad que un buen Gobierno no garantiza el triunfo en la siguiente elección, pero, tampoco, te aleja. No la lleva fácil el Gober, retener el Estado, gobernar y, además, trabajar en una probable candidatura a la elección presidencial, Mare, sí debe de tener algo de chamba. La cosa se pone interesante, digamos que la oposición más cercana es Morena y más con todos los que ahí se están yendo, hace poco se pasó Raúl Paz, era algo que ya se había cacareado, sólo era cosa de esperar, ahora vemos a Alaine López, quien primero se fue a Movimiento Ciudadano, pero ya está en Morena. Mare, como les gusta cambiar de camiseta, ¿cuántos más brincarán del barco?, recordemos que un punto complicado que pasarán todos los partidos es el tema de género, porque el 50% de las candidaturas tienen que ser para mujeres y el 30% tienen que ser menores de 35 años.

Es simple, le invito amable lector, a que haga el ejercicio de ponerle nombre de mujeres de los distintos partidos a los puestos que se van a disputar, Mare, no está fácil, porque el club de Tobi se sigue imponiendo y, si hablamos del PRI, Mare, ahí está peor, ya que los malos manejos de su líder “Panchito” sólo han provocado la salida de mucha gente valiosa del partido. A esto súmele gente que le dio mucho al partido y eran grandes elementos, pero él los sacó. ¿Por ignorancia, por celos, o intereses obscuros? Yo diría que por los tres, sin embargo, el PRI es el partido que puede inclinar la balanza en la elección del 24, pudiendo dar o arrebatar el triunfo alguno de los dos partidos mejor posicionados, sin duda, la táctica y la estrategia serán la clave. ¿Quién tendrá la mente más maquiavélica para negociar?, ¿quién tendrá los pies más asentados en la tierra para saber qué se necesitan para ganar?, la cosa se pone y se pondrá cada vez más interesante.

Interesante es también la forma de actuar del diputado Esteban Abraham Macari, un tipo que ha vivido de la ganadería y que hoy trabaja con sus gestiones para ese rubro, es un político que cambia o forma, pero no el fondo. Esto le puede traer mucha luz en los próximos comicios, porque recordemos que hoy la gente está harta de lo mismo, hay que ir más a nivel de cancha para que la ciudadanía los cobije, debido a que el golpeteo estará a la orden del día, tan solo vean el nuevo libro “El rey del cash”, donde parece que más que al Presidente es tirarle a Marcelo, muchos están subiendo sus números y otros ni con mil estrategias los levantan números de los suelos, aunque su ego esté por el cielo, masinó.