El ambiente decembrino se siente en su esplendor, la gente anda desbocada en las plazas, en las calles y centros comerciales como caballo que quiere ganar carrera. Mare, uno que anda en la carrera a la presidencia de la República, es el gobernador Mauricio Vila, en una de las últimas mediciones se ubica en cuarto sitio, creo que el trabajo en seguridad, en materia de crecimiento, ya que en meses pasados se rompieron récords de empleo y de afiliación al IMSS, dando un impulso a la economía formal, han hecho que escale peldaños en las listas de probables candidatos a la presidencia del país. Aún falta, pero va por buen camino, como dijo Andrea Bocelli, habrá que ver.

Donde se ve la felicidad, es en el sur del Estado, ya que regresa la Feria de Oxkutzcab. Sin duda, el alcalde Juan Martín, está haciendo un gran esfuerzo para que la gente visite este hermoso lugar y pueda pasar un rato agradable visitando la Feria y todas las cosas buenas que ofrece para la familia. Ahora, los que no pasaron un buen día son los promotores de la iniciativa para la reforma electoral con una votación de 225 en contra y 269 a favor, más una abstención, quedando desechada, pero en la madrugada se hizo una votación que quedó de la siguiente manera: 267 a favor y 221 en contra, con esto se aprobó la reforma a las leyes electorales secundarias, lo cual nos puede decir que hubo “madruguete” o simplemente se pusieron de acuerdo para que tenga el menor costo político.

Se escuchan diferentes versiones, pero ninguna muy clara para el buen entendimiento de los que somos pueblo, porque son tantas las versiones encontradas que sólo confunden a la gente con sus señalamientos. Pero lo que es una realidad, es que hay cosas buenas y malas, tanto a favor como en contra de la reforma electoral, el problema está en que son los mismos partidos los que hacen y deshacen según sea su conveniencia, pues recordemos que muchos de estos cambios los exigió el ex senador del PRD en el 2007, Pablo Gómez, pero hoy esos mismos cambios no los quieren porque ya interfieren en sus intereses. Mientras el que paga los platos rotos es el pueblo, porque sigue el dispendio, el gasto excesivo y ¿de dónde sale todo eso?, exactamente, de nuestros impuestos. Ojalá pronto la información sea más real, pero, sobre todo, los políticos no cambien de parecer según sus intereses, ya que parece lo que mucho se dice y es que lo que menos les importa es el pueblo y eso que llegan a esos puestos para su voz. Al pueblo lo visitan para pedir el voto cada tres años, pero después muchos se olvidan de é, por eso algunos les dan la espalda.

A la que no le dieron la espalda es a la diputada Cecilia Patrón, porque realizó su informe de actividades como legislatura y el número de asistentes fue bastante numeroso. Además el cariño que le brindó la gente se sentía en el ambiente, sin duda se empieza a colocar de manera fuerte con miras a la contienda del 2024, ya que tal parece que Mérida tendrá mirada de mujer. Donde están las miradas es en Kanasín, porque el alcalde hace a un lado todas las necesidades del municipio y de la gente, poniendo una pista de hielo que no se sabe cuánto costó, ahí siguen vacilando con pan y circo a la ciudadanía. Sin duda Kanasín está congelado, masinó.