La época decembrina está con todo, pero no debemos de bajar la guardia en los cuidados porque el incremento en los casos de Covid va en ascenso. Las vacunas están haciendo su chamba y por eso el número de decesos nos es alarmante, pero, sin embargo, para qué arriesgarse diría mi chichí, aunque tal parece a algunos les entra por un lado y les sale por el otro, esperemos que no se ponga peor, porque el Gobierno ha hecho un trabajo titánico para poder reactivar la economía que tanto la golpeó la pandemia, así que como sociedad debemos de hacer nuestra parte.

Hay gente que sí hace su parte, como el alcalde de Ticul, Rafael Montalvo, en la época difícil se gestó y nació “Ticul con Encanto”, que cumple un año. Sin duda se forja esta feria artesanal para darle luz a los artesanos de este municipio y apoyarlos, pero, lo loable del asunto, es que le permitieron a los artesanos de otras comunidades sumarse a tan provechoso evento para poder reactivar así la economía. Son 30 municipios inmersos en este proyecto que se realizará en su décima edición cumpliendo un año de vida, esta feria ya rebasó los límites del Estado al estar en Campeche e Isla Mujeres, así que del 15 al 22 de diciembre aproveche para pasear con la familia y apoyar el consumo local, déjate maravillar por “Ticul con Encanto”.

Mare, donde no nos podemos maravillar es en Kanasín, sin duda, es la otra cara de la moneda, no se puede trabajar con base en pan y circo para el pueblo. Si bien es de aplaudir que vayan a remodelar el mercado, pero ¿a quién se le ocurre hacerlo en diciembre? Nineoooo este mes es la época en que más movimiento hay en los comercios y vas a cerrar para hacer algo provisional que de manera natural va alejar a los consumidores.

Señor Alcalde de Kanasín, dónde está la planeación y la estrategia, o era más importante su circo de la pista de hielo. En verdad qué manera de perjudicar a los locatarios, a los cuales se supone les darían un apoyo que hasta el día de hoy no se ha dado, creo se usó para enfriar la pista de hielo, o para la pirotecnia que se utilizó en el festival del encendido del árbol, en el cuál llama la atención que el Santa Claus era de color azul. Señor Alcalde, ya no use esa política retrógrada ni cambie los personajes sólo por una ideología política, esas son cosas infantiles, creo que Kanasín merece una política de altura, que vaya acorde al crecimiento de esta gran ciudad, no por nada es la segunda con mayor población de Yucatán después de Mérida, por lo tanto tiene gran importancia política con miras a los comicios venideros del 2024.

Kanasín puede equilibrar la balanza y darle la victoria al candidato que quiera gobernar Yucatán, pero con toda la parafernalia del Alcalde no sólo no podrá reelegirse, sino que podría perder para su partido muchos votos, porque mucha pista de hielo y villa navideña, pero también muchos baches y calles en obscuridad, a lo mejor por el adeudo que tienen con la CFE que dicen es de más de 12 millones. Acaso la salud pública, las calles, la economía y demás puntos ¿no deberían de ser prioridad? En Kanasín podríamos tener a un personaje que sólo ve por sus propios intereses sin importarle la gente a quien gobierna, al igual que en la obra de Henrik Ibsen, en Kanasín el Alcalde es Enemigo del Pueblo, masinó.