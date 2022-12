¡Oigan!, antes de entrar a fondo con este negociante, todo mundo dice que es importante que el Teatro Regional Familiar siga existiendo, todo mundo dice que los comediantes ya insultan mucho, son muchas las críticas y los señalamientos, espero que igual sea mucha gente la que vaya este 30 de diciembre al Teatro “Manzanero” a ver la obra “Hasta que las redes nos separen”, con sus servidores Dzereco y Nohoch, acompañados de Saidy Casares “Doña Nena”, Ale Cisneros, Karen Vertty, Fernando Salvador, Irving Álvarez, Mario “Bombín” Herrera y la actuación especial de don Mario Tercero. Ojalá que la gente que señala que se está acabando acuda, ya que la mejor forma de apoyar y mantener vivo el Teatro Regional Familiar es asistiendo a él. Nos vemos con dos funciones de 7:00 y 9:30 pm.

Hablando de don Armando Manzanero, precisamente ayer que escribía este hebdomadario lo recordaba a dos años de su partida física, es importante seguir fomentando la cultura yucateca en las nuevas generaciones para que renazca ese amor a nuestra identidad a través de nuestras tradiciones: gastronomía, música, folclore y Teatro Regional. Sin duda el yucateco más universal dejó un gran legado y es importante apoyar a los nuevos talentos para que las letras que se escriben en el Estado trasciendan en el mundo.

Este 2022 ha sido importante en la vida de la humanidad y Yucatán no se queda atrás. Venimos de una pandemia muy dura que dejó un gran vacío en los bolsillos, en el alma y en la mente de la gente, fueron años difíciles y, sin duda, este año era de la reactivación, no sólo en lo económico, sino también en las emociones y en el estado de ánimo de las personas. Así, vimos a unos Leones de Yucatán coronarse dando un gran suspiro de alegría a las almas de la entidad, al igual que el regresó de la Feria Xmatkuil llenando sus pasillos de gente ávida de disfrutar, también observamos cómo el turismo se incrementó en nuestra entidad por las acciones que se han hecho para promover al Estado, siendo un gran revulsivo en la economía de manera directa e indirecta a través de la inversión y del fomento al empleo que, este año, nos alegró al ver con agrado que se rompió el récord en la creación de opciones laborales y en comercio formal, ya que también se alcanzaron grandes indicadores en los inscritos al seguro social, dotando no sólo de empleo, sino también de servicios de salud.

Este año que está ya escribiendo su epílogo fue un gran parteaguas para la consolidación de un sistema de transporte más digno y de primer mundo, siempre los yucatecos nos quejamos del mal estado de los camiones y los vehículos que operaban en el transporte público. Pero, sin duda, le puso empeño y compromiso el gobernador Mauricio Vila, porque ahora vemos que se está modernizando y ofreciendo opciones benéficas para los yucatecos como es la ruta “Va y Ven”, que recorre el periférico en unidades modernas y, sobre todo, es una ruta que genera un ahorro de manera monetaria y en el tiempo de traslado a los destinos, así como la apertura del transporte nocturno que tanto beneficio trae a muchas personas que tenían que esperar el amanecer para poder tomar el primer camión.

Hoy, el transporte se moderniza como lo está haciendo Yucatán, masinó