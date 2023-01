Mare, nada me viene, pero y cómo, si no dejamos de embutirnos. Lo último fue la rosca de Reyes, pero cómo negarse a comer un pedazo de rosca de la tía Tere Cazola, están de campeonato, y con la buena fortuna de que me salió el muñeco, cuando corté exclamé: “me saqué el muñeco”, me miró la doña y le dije ni te emociones, hablo del muñeco de la rosca. Pero qué forma de estar comiendo. Es que empezamos desde septiembre con el pozole, luego en octubre las fiestas de Halloween. En noviembre con los pibes y en diciembre, mare, ni qué decir, entre la cena y los recalentados, andamos todos emposmados. H

ay que hacer ejercicio para bajar el mondongo, creo que iré a dar mi rol a San Pedro Noh Pat, en Kanasín, a las nuevas canchas de futbol, que quedaron de lujo, siendo un gran lugar para fomentar el deporte, ayudando a los nuevos deportistas que no sólo dan orgullo al Estado con sus logros, también generan un mejor clima social, teniendo a la juventud sana y alejada de malos pasos. Sin duda, son buenas noticias para Kanasín, porque el Gobernador inauguró las canchas y marcó el inicio de la construcción del mercado que tanta falta le hacía al segundo municipio más poblado de la entidad.

El anuncio de una inversión de 25 millones de pesos en calles es algo que le está cambiando el aspecto a este tan querido municipio, sin duda la gestión y el trabajo del alcalde Edwin Bojórquez está dando frutos y un mejor futuro para Kanasín, su gente lo merece. Da gusto ver estos resultados cuando las autoridades municipales, estatales y federales trabajan con el fin de obtener mayores beneficios para la sociedad.

Hablando de trabajo coordinado, hace unos días fue la presentación de un proyecto que traerá grandes beneficios a nuestra hermosa ciudad de Mérida, y qué mejor regalo en el epílogo de los festejos por un aniversario más de su fundación, que el seguir trabajando para dejarla bella, esplendorosa y con un gran futuro por delante. No es para nadie un misterio que los espacios públicos forman una parte muy importante de una urbe, más de una que camina a pasos agigantados para ser de primer mundo, basta con ver el Central Park de Nueva York, o el parque de la fundidora de Monterrey, ambos se han vuelto símbolos y lugares obligados para visitar cuando uno asiste a dichas ciudades, siendo esto un detonante y revulsivo a la economía.

Invertir en espacios públicos siempre traerá grandes beneficios a la ciudad y la sociedad que la habita y, sin duda, la presentación del nuevo Parque Tho’, es una gran noticia para la ciudad blanca, porque ya necesita un lugar que pueda ser emblemático. Sin duda dos de los parques más importantes son el de la Alemán, con una gran tradición, y el parque de las Américas, que es una belleza arquitectónica y un gran legado artístico de Rómulo Rozo, escultor colombiano, que dejó su arte para la perpetuidad.

Pero ambos son de 2 y 4 hectáreas respectivamente, el nuevo parque será de 8 hectáreas, lo que fomentará la salud, el arte y la convivencia, un espacio donde se podrá conectar con la naturaleza y nuestras raíces mayas, un espacio con sostenibilidad económica. Mérida merece un parque con estas características y como meridano me llena de alegría esta noticia que dio el alcalde Renán Barrera, la cual iniciará en el tercer trimestre de este año. Sin duda, una obra que THO’dos tenemos que conocer, masinó