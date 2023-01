Recibimos invitación para ir al Cuarto Informe de Gobierno de Mauricio Vila Dosal, que se realizó el domingo pasado. Mare, me puse mi guayabera para estar entonado en el negociante. Al llegar al Centro Internacional de Convenciones me topé con un operativo de seguridad bastante fuerte, siendo parte del protocolo normal ante la presencia de varios mandatarios. Todos muy educados y organizados, rápidamente me indicaron mi lugar, le echo un ojo a mi reloj que señalaba las 10:20, el Informe era a las 11, un bonito escenario con pantallas para mayor visibilidad y me puse a vacilar en mi celular en lo que daba la hora. A las 11:06 se asoma el Gobernador acompañado de la representante del presidente Andrés López Obrador y de su esposa María Eugenia Ortiz Abraham, se dirigió al pódium y empezó a dar la bienvenida a los invitados especiales, gobernadores de varios estados, alcaldes, diputados federales, senadores y, sin duda, algo que a más de dos le llamó la atención, fue ver entre los invitados al senador Jorge Carlos Ramírez, y a los ex gobernadores Ivonne Ortega y Rolando Zapata.

Para hacer más “extraña” la situación, se contó con la presencia de dirigentes del PRD e, incluso, de Alejandro Moreno “Alito”, presidente nacional de PRI, en un evento en que se podría catalogar como panista, pero, sin duda, llama la atención cuando el Gobernador saluda desde el escenario a todos estos personajes de la política, así como al ex secretario De la Madrid, al ex candidato presidencial José Antonio Meade, y a diferentes dirigentes sindicales, mostrando un Gobierno plural, neutro y al que no le incomodan los colorescuando se trata de trabajar para dar buenos resultados.

Todo empezó muy bien, que ya de por sí tenía una palomita al iniciar prácticamente puntual el evento, y después de media hora de estar saludando a sus invitados especiales, para que tengan idea de cuánta gente de alto pedorraje había, se dispuso a leer un raudo discurso, para después presentar un vídeo con imágenes que plasman un resumen de las actividades realizadas. Seguidamente, apropiándose del centro del escenario, y lo digo de esta manera porque lo hizo con gran soltura sin estar leyendo un discurso, lo cual es más ameno, empezó a dar los datos duros de los logros de su mandato. Sin duda, llaman la atención tres aspectos: la inversión hecha en los municipios como Kanasín, donde se han financiado obras deportivas, mercados y calles que tanto pide la ciudadanía; la inversión en seguridad no sólo en equipo, cámaras, patrullas, sino en la parte sensible al darle mejores sueldos al cuerpo de policía, así como la posibilidad de tener una casa propia con un convenio que sólo Yucatán tiene con el Infonavit para sus agentes de seguridad, y los apoyos con becas universitarias para sus hijos, no sólo es exigir, hay que dar y así lo está haciendo; además, la gran modernización de las carreteras como el libramiento vial de Progreso, el tramo del periférico de Mérida y la renovación del transporte como el Ie-Tram, en el cual se trabaja fuerte para darle una mejor calidad de servicios a los yucatecos, “para pensar en futuro político hay que darle un buen futuro a los ciudadanos”.

El Gober se vio con un Informe de primer nivel, invitados de primer nivel y una política de altura, los resultados se ven y se sienten en Yucatán. Por cierto, la guayabera presidencial le queda bien al Gober, masinó que sí.