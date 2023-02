Antes que nada, vaya una oración para los pueblos de Turquía y Siria por lo situación tan lamentable que están viviendo, tras el temblor y sus múltiples réplicas, teniendo miles de muertos y muchos damnificados. Sin duda, el ambiente es desolador y dantesco, esperamos que pronto llegue la paz y la resignación.

Pero dirían por allá, el show tiene que continuar, así que a darle. Mucho se habla de cómo golpea la crisis a los bolsillos de la gente, siendo que cada día da más trabajo adquirir los insumos y aún más la canasta básica. Hoy comer huevo es cosa de ricos, ya que está a más de $50 el kilo, teniendo un incremento mayor del 59%, con base al mismo mes, pero un año atrás.

La explicación que se da es por la escasez debido a la gripe aviar que orilló a que tengan que sacrificarse miles de aves, causando dicha escasez, esperemos que pronto se solucione, ya que este producto, junto con las tortillas, es base en la alimentación de mucha gente y su incremento en precio pega duro en la bolsa de los consumidores. Afortunadamente, en Yucatán, se registró el mes 21 de crecimiento en el número de trabajadores afiliados al IMSS, sumando 417,035, lo que nos arroja un incrementó de 5.4%, con respecto a enero del 2022. Esta cifra es alentadora, debido a que tener un índice alto en el empleo reduce notablemente los índices de violencia, manteniendo al Estado como uno de los más seguros, esta noticia que dio el gobernador Mauricio Vila, da gusto leerla.

Mare, estos días se han sentido las aguas un poco calmadas, pero por abajo están los terremotos que van a elevar las olas, hace unos días, Liborio Vidal, secretario de Educación, subió una foto de una convivió con gente del partido Nueva Alianza, léase esto como un mensaje que de no obtener la candidatura que desea, podría emigrar a otro partido. Esto no es nuevo, pues muchas veces se le ha mencionado que podría ser abanderado de Morena, pero el caso es que todo mundo se está mostrando. Rommel en los premios TikTok, aunque solo diré “sin comentarios”, lo que hace uno por lograr una candidatura.

Lo que es una realidad, es que hoy el discurso les juega una jugarreta, ya que se volvió vacío, porque el mensaje que emplean para este proceso, es el de golpear a su oposición con lo que consideran pueden ser acciones de un mal Gobierno, pero ¡oh sorpresa!, porque hoy ante el misterio de no saber con quiénes se van a juntar para la elección, esto les pone el freno de estar hablando de la oposición, pues no vaya a ser que después tengan que ir de la mano a pedir el voto, ¡qué leeeendo!, en una cena comiendo felizmente los Montesco y los Capuleto.

Esto ha sido probablemente una ejecución de jaque mate en el ajedrez político, porque tiene frenados a todos y de esta manera al no atacar no debilitan a su enemigo, tendrán que utilizar una gran estrategia para poder posicionarse en la contienda electoral. Creo que hoy más que nunca, trabajo matará grilla, así que dedíquense a laborar y no a quejarse como el gordito Marín, ya que dicen que al parecer los del PRI no lo quieren, ¿acaso el quiere al PRI?, en fin, dice la Biblia que veremos cosas peores. Mejor voy a juntar mi lana para cenar, porque me cuesta un huevo más de 3 pesos, masinó.