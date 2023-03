¡Dios santo!, es quincena y salí a derrochar la lana. Le dije a la fiera que comeríamos de lujo, así que fui a la tienda y compré un kilo de huevos. Hoy almorzaremos como si fuéramos de alto pedorraje, ya que el huevo no baja.

Mare, otro que no baja y sí sube, es el gober Mauricio Vila, pues salió en la última encuesta de Campaigns & Elections entre quienes podrían ser candidatos a la presidencia de la República abanderando la coalición PAN, PRI y PRD; en primer lugar está Ricardo Anaya, seguido del gober Vila, después Claudia Ruiz, Lily Téyez, Enrique de la Madrid, Miguel Ángel Osorio y Alejandro Moreno, con este último ni perder el tiempo.

Haciendo un análisis, se observa que todos los nombres han tenido cargos en el gabinete presidencial y nacionales, como diputados federales o secretarios de Estado, el único que no está en ese rubro es el Gobernador de Yucatán, y está en segundo lugar a sólo 4 puntos porcentuales de Anaya, pero seamos realistas, parece que Anaya seguirá en su exilio por la marca personal que tiene, así que dudo mucho que regrese para ser candidato, si acaso abonará a quien lo sea con tal de cambiar su situación actual, lo que pondría en un escenario muy factible de ser el elegido al Gobernador, quien ha logrado ese ascenso con base en su trabajo y resultados en el Estado.

Hoy se ve un panorama bastante claro, Vila no ha tenido un cargo nacional, por lo tanto no carga con los negativos naturales que te da el desgaste de imagen por ocupar esos puestos, la brecha y el tiempo están marcando un tic tac y en una de esas da una campanada, pues como dice Andrea Bocelli: habrá que ver.

Lo que también se vio, fue un a país entero que se movilizó para manifestarse pacíficamente y pedir que no desaparezca el INE, que es el instituto que se encarga de organizar los procesos electorales, mismo que son el tesoro en materia de democracia. De ahí la preocupación de mucha gente, aunque, sin duda alguna, creo que existe mucha desinformación a favor y en contra, ya que desafortunadamente se ha metido hasta la médula el factor grilla y los partidos están utilizando a su favor la situación sin importarles desvirtuar la historia. Algunos ponen el caso de García Luna, otros marcan una dictadura al desaparecer el órgano rector, o bien el árbitro de los comicios, pero creo que podría haber razón de verdad en ambas posturas, aunque lo que uno se pregunta es por qué no se puede llegar a una postura donde prevalezca el diálogo y el sentido objetivo por encima del interés personal a fin a un proyecto político. ¿Por qué no equilibrar la balanza del lado de lo correcto, lo justo y lo que beneficie más a una sociedad y, por ende, a nuestro país?

El Presidente a lo largo de su carrera política ha tenido la manifestación como un puente comunicacional para expresar su sentir y el de su movimiento, ¿por qué hoy lo condena desde su tribuna?, ¿por qué todos aquellos que quieran expresarse tienen que ser etiquetados?, son liberales, conservadores, fifís, y demás señalamientos que les ponen sólo por expresar su inconformidad como lo hizo el mismo mandatario durante toda su carrera política, sinceramente ojalá sea pronto el día que podamos vivir una política de más altura, de más educación, de más respeto al pensamiento y, sobre todo, de mayor respeto a la democracia. Ese día tendremos el cimiento de un gran país.