¡Dios santo!, sí que el calor está raja piedras, si quiera la lluvia de antier refrescó, supuestamente que un frente frío. ¡Nineoooo!, esto está más caliente que la política.

Mare, casi, casi, como en el patronato de la Sinfónica de Yucatán, mare, le dieron callejón al director Lomónaco, Cepillín nené, incluso tuvieron que posponer conciertos programados, pero qué es lo que se sabe: después de 13 años al frente, en febrero del 2024 cumplirá 20 años de creada.

En lo personal he aplaudido los conciertos y las producciones que ha hecho la orquesta, pero también he señalado que no estoy de acuerdo en lo elitista que es ésta, ya que sus precios no están al alcance del público popular y, mucho menos, tiene presentaciones gratuitas como la Típica Yukalpetén, cuando lo que se nos dijo a los yucatecos es que traer músicos extranjeros era para darle ese impulso a la orquesta y pudieran crear un cimiento y un semillero de nuevos músicos del terruño que ya tengan el nivel para estar al frente.

La cuestión es ¿después de casi veinte años aún no han egresado los suficientes?, o son malos alumnos o maestros, o simplemente es falta de interés, para que esto suceda y puedan seguir teniendo la base laboral. Supuestamente la salida del director Lomónaco se debe a que pedían que se incluyera en el repertorio a más autores yucatecos, así como llevar a la orquesta al interior del Estado, a lo que se negó y le dieron las gracias. Si es así lo aplaudo, porque considero que es un acto de egoísmo y elitismo el no querer meter en el repertorio música de locales, cuando esta tierra te ha dado cobijo más de una década, y no querer expandir la música clásica a todo el Estado para fomentar la cultura de este género en los municipios. La verdad se me hace un acierto ante esa actitud del hoy ex director de la orquesta, la música tiene que ser universal y estar al alcance de todos, y no ser exclusivos de un sólo sector. ¡Ya basta de una cultura elitista!

Hablando de elitismo, nuevamente llega la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, y una vez más el elitismo cultural se hace presente, desde su primera edición en el 2012, nunca le han dado espacio a la cultura popular, incluso, cuando entró la actual directora María Teresa Mézquita, tenía la esperanza de que las cosas cambiarían, pero, sin duda, y con tristeza veo que sigue igual. Mucha gente habla y se enorgullecen de nuestra trova, de la jarana y del teatro regional y todos con ausencia en la Filey, no sé cuál sea la razón de esta cerrazón y, aclaro, no estoy diciendo que los eventos artísticos que habrán no deban de estar, mi respeto para todos esos artistas, lo que quiero decir es que simplemente en el programa hay un gran vacío cultural de ese bagaje que nos da identidad, no vemos a los tríos de la plaza o esos grupos que han dado mucho como Los Juglares, quienes estarán en un homenaje al Ing. Roberto Macswiney, pero deberían de tener un espacio. En el caso de la jarana veo con Alegría que sí tendrá presencia con un homenaje al Ballet de la Uady que dirige el Prof. Carlos Acereto, y cumple 40 años de vida, pero si hablamos de teatro regional, simplemente NO HAY NADA.

La Filey pertenece a la Uady, Universidad del pueblo, que fundó Felipe Carrillo, quien apoyó el teatro regional, y los de ahora le hacen el Fó, por eso esta edición será la: Fóley, masino.