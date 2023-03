No sé cómo esté hoy el clima, ya que madre qué calor hay, y eso hace que más de dos se pongan de mal humor, pero hablando de humores, en estos días la cosa ha estado un poco rara, pues se supone que ya están de acuerdo en los probables candidatos, pero como que andan tensos más de dos con los movimientos telúricos, aunque la realidad es que cómo dicen en comunicación, es pura rumorología, son cosas que al último minuto pueden cambiar, incluso hay a quien han bajado del caballo estando ya montado, así que veremos muchos aleteos en estos meses venideros para que se definan las piezas del ajedrez que se está poniendo caliente.

Hablando de caliente, así disfruté el rico caldito que cené en Kanasín, ya que el 28 pasado fue mi cumpleaños, pues me fui a la Capital del Panucho a cenar, donde dando la vuelta me encontré con clases de Jarana gratuitas y la sensación fue muy linda al ver que se sigue fomentando la cultura que fortalece nuestra identidad, así, buscando dónde cenar, cruzamos a un costado del Campo de Beisbol “Víctor Cervera” y vimos que están a punto de terminar la concha acústica, a la que le están haciendo una pintura que retrata la belleza de nuestra cultura como yucatecos con cada trazo plasmado en ese recinto, que, sin duda, será una gran plataforma artística para seguir impulsando los valores artísticos del Mayab. Me gusta ver que el ayuntamiento de Kanasín, presidido por Edwin Bojórquez, apuesta por la cultura, sin duda, esto lleva siempre al mejor puerto a cualquier sociedad. La cultura siempre será un gran cimiento y si es la que fortalece nuestra identidad como yucatecos, mucho mejor.

Para nosotros es muy importante agradecer al respetable público que nos brinda su cariño, en diciembre cumplimos 3 décadas de ser generadores de sonrisas, y hace unos días el programa cumplió 22 años al aire, siendo el programa de TV de comedia más longevo en Yucatán. 22 años ininterrumpidos y contando, el pasado lunes 27 era la cita, un gran marco engalanaba esa noche, en el Teatro “Armando Manzanero” se escuchó la tercera llamada y los acordes empezaron a soñar ante el aplauso del multicéfalo que llenó a tope el recinto con gente dispuesta a disfrutar la noche. Así salió ese gran locutor Humberto Vales, quien ha sido la voz en off del programa los 22 años, para dar inicio con la canción “Uno entre mil” en la voz de Dzereco y Nohoch, quienes agradecieron al respetable público todo el cariño otorgado, sin duda, quien no podía faltar es el personaje popular de la entidad que llaman “Chabelo”.

Con su singular forma de bailar saludó desde el público a Dzereco y Nohoch, quienes no dudaron en subirlo al escenario, para que hiciera lo que tanto le gusta, bailarle al público, el cual le correspondió con nutridos aplausos. El tiempo transcurrió y llegó una parte muy emotiva, el momento de dar el Premio Aplauso que se entrega como un reconocimiento a gente que se admira, en esta ocasión fue para Claudia Cámara “Chonchita”, por 26 años de trayectoria; a “Chupirul” y “Caramelo”, por 36 años de historia; y a Manolo del Río “Pixculín”, por toda una vida dedicada al Teatro Regional. Así, la noche transcurrió con el Ballet del Estado, Dana Góngora y la presencia estelar de Teo González, pero, sin duda, lo mejor fue recibir el cariño del público a través de sus aplausos. ¡Infinitas gracias!