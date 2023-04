Se acabaron las vacaciones, pero el calor no. Fue impresionante el número de gente que se volcó a las costas del Estado, desde Progreso hasta los rincones más lejanos, y la verdad da mucho gusto, porque, sin duda, fue un revulsivo importante para la economía de la entidad, ya que el beneficio es expansivo, desde los restauranteros hasta los venteros informales, con su comercio de chicharrones, granizados, helados y demás delicias que se disfrutan en las playas tomando Sol y un pescado frito, lo que te cambia la vida y como dicen te resetea el rumbo.

Mare, hablando de rumbo, el que está en caballo a galope es Renán Barrera, quien está teniendo presencia en el interior del Estado. Vimos un evento bastante concurrido en la huerta del Yucatán, la gente de Oxkutzcab recibió de grata manera al edil meridano. Sin duda, la carrera rumbo al 2024 se está poniendo cada vez más interesante, a pesar de que en las encuestas Renán Barrera sigue encabezando las listas, no vemos que esto merme el ritmo de trabajo, por el contrario, se está metiendo segunda y hasta tercera.

Hablando de meter segunda, Cecilia Patrón tiene alta posibilidad de ser la candidata del PAN a la Alcaldía de Mérida, pues recordemos que como Diputada Federal tiene que estar en sesiones en la Ciudad de México y los días que regresa al terruño los dedica a caminar y recorrer las calles escuchando, bien dicen que el que escucha no se equivoca.

Las cosas están interesantes dentro del PAN, hablo de ellos en esta emisión y ya les tocará a los otros partidos en las siguientes. El instituto político que hoy ocupa el Gobierno tiene muchas perspectivas a su paso, empezando por la del Gobernador, a quien sus resultados lo están poniendo en los reflectores de una posible candidatura a la Presidencia de la República, lo que sin duda, no es algo difícil dado el panorama que tiene hoy la oposición, donde no se ven muchos nombres que puedan dar una pelea en las elecciones del 24. Por ejemplo, se menciona a Lily Téllez y Santiago Creel, sin duda Lily tiene una imagen de mucho golpeteo y como tiene muchos positivos también tiene muchos negativos que a veces juegan con más fuerza, y en el caso de Santiago Creel, es un político ya veterano que se pone un poco fuera de modo de los tiempos y formas de hacer campaña, sobre todo con la gente joven que representan un porcentaje importante de la votación. Todo esto, abre la posibilidad a Mauricio Vila por su juventud y por no tener tanto golpeteo nacional como los anteriormente mencionados. Una fórmula que les llevará una fuerte negociación es la del Senado, porque todos quieren la posición de primera mayoría, ya que tiene altas posibilidades de estar ya en un lugar en el Senado, pero, recuerden, que tiene que ser hombre y mujer, poniendo interesante el tema.

En teoría, al que bajen del caballo para la gubernatura es a quien le toca el Senado, pero hay otros nombres como Sergio Chan, y algunos mencionan a Roger Torres, pero otros dicen que podría ser el próximo Presidente del Congreso, y Víctor Hugo irse a una federal, convirtiéndose en el líder de la bancada en San Lázaro, pero habría que ver quiénes.

En los nombres que podrían ocupar las boletas para diputados, entre otros, se escucha de Irais Barón y Juan de Dios Collí, Álvaro Cetina, María Isabel Rodríguez, Maritere Bohem, Marisa Salazar, Felipe Pacheco, Paulina Peniche y Sayda Rodríguez, pero, como dijo Rigo; habrá que ver, masinó.