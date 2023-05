Han sido días bastante intensos con noticias de toda índole, tanto deportivas como de espectáculos y política, pero, sin duda, una que ha dado mucho de qué hablar, es sobre la selección de nado sincronizado, que estaba buscando apoyo para poder ir a competir a un campeonato mundial, y esto no tiene nada de malo, pero era muy triste ver cómo vendían trajes de baño y realizaban diferentes actividades para recaudar fondos y poder asistir a su competencia.

Digo que no tiene nada de malo porque es una constante en los deportistas de este país. Es muy triste lo que vivimos en un territorio donde no se apuesta por el deporte en la parte de forjar atletas, pues quienes logran desarrollarse y destacar en su mayoría es gracias al esfuerzo de los papás que hacen hasta lo imposible por apoyar a sus hijos, porque la nación no apuesta por ellos, y para muestra el botón de las seleccionadas de nado sincronizado. Lo más triste del caso, es que la directora de la Conade, Ana Gabriela Guevara, es una atleta que dejó en alto el nombre de México como deportista y hoy lo pone por los suelos como directiva. Se le olvida que ella se retiró ante la falta de apoyo, ahora resulta paradójico que hoy ella haga cosas peores, eso es lo amargo y lo dulce.

Pero también la bofetada con guante blanco que dieron al ganar la medalla de oro en esta competencia a la cual llegaron gracias al apoyo de la Fundación de Carlos Slim, gracias a la gestión de Elías Ayub, así, en la política vemos mucho sabor dulce con el apoyo que está recibiendo la iniciativa que se metió al Congreso para volver Patrimonio Intangible la Cultura al Teatro Regional, pero también observamos con sabor amargo cómo muchas actividades “culturales” llevan show con lenguaje soez que, sin duda, para eventos culturales y familiares estarían fuera de lugar, pero parece que hoy hay un gran fervor hacia el travestismo, llevando a muchos eventos muchos espectáculos de este tipo, cuando hay muchas actrices que podrían realizar el papel de una mujer yucateca, creo que no debemos de confundir entretenimiento con cultura, estamos a nada de ver un día en un evento de representación del Estado a un Ballet Folklórico de puros varones y muchos de ellos en el rol de mestizas, creo que sería bueno poder marcar las diferencias y, sobre todo, ir forjando nuevos públicos, y ante todo, fortalecer los eslabones de nuestra cultura que nos da identidad.

Hoy vivimos en una ciudad y un Estado que está creciendo en economía y en muchos rubros, Mérida tiene un 30% de su población con gente de fuera que no conoce nuestra cultura, y no está mal volverse una capital del mundo, pero sería mejor si fuera fortaleciendo el tejido cultural que nos da identidad y que ha sido sinónimo de nuestra raíz, misma que nos ha puesto en los ojos del mundo, con la riqueza en diferentes disciplinas, pues tenemos danza, música, tradiciones y costumbres milenarias, y el Teatro Regional que lleva más de un siglo de existencia, en el cual se ha reflejado el destello de nuestra sociedad al tiempo y la distancia, desde los acontecimientos sociales, políticos y hasta los fenómenos naturales como el huracán o como cuando se acabaría el mundo, según los mayas.

Estos tragos dulces y amargos han movido las fibras de nuestro terruño, esperemos que terminemos con el elitismo y apostemos más por nuestra identidad, para que sólo sea dulce y no amargo, masinó.