Antes de iniciar estas vaciladas o como me decía el Jefazo, su cachito, quiero recordar con mucho cariño y gran extrañeza al jefe Martiniano Alcocer, que el día 22 cumplió dos años de hacer mutis de la vida física para trascender a la vida eterna. Gratitud a tan buen amigo, colega y guía, sin duda, el éxito de esta sección El poder de la pluma, en gran parte es por el gran amor con que la impulsó y creció el Jefe de Jefes. Mi cariño hasta el cielo Licenciado… “eso lo será usted”, me contestaría.

Mare, los días pasados fueron de mucho movimiento, ya que vinieron los festejos del Día del Niño, del Día de la Madre y del Día del Maestro como cascada por todos lados, vimos centros comerciales, vendedores ambulantes de flores y cualquier regalito para mamá, atiborrados de gente. Así estaban los restaurantes, un gran revulsivo para la economía del terruño. Se movió y bien, porque no sólo los restaurantes, también fue común ver cómo múltiples personajes de la palestra política organizaron festivales por los diferentes puntos de la ciudad y del Estado, lo cual, fuera de criticarlo yo lo aplaudo, sea del color que sea.

Ese momento que se le ofrece a las mamitas, niños o maestros, quienes muchas veces no tienen la posibilidad económica de pagar por una fiesta así, con un grupo musical, regalos, comedia y comida, por eso da gusto ver que tengan estos detalles con las personas, pues les dejan una sonrisa y, sin duda, hoy en día les hace falta mucho reír, y ver las caras de felicidad de la gente en los diferentes videos en las redes de los políticos, en lo personal sí me da gusto. Hay que generar sonrisas, recordemos lo que decía Chaplin: “un día que no se sonríe, es un día perdido”, así que a sonreír.

A la que no se le vio muy sonriente, es a la química Lucely Alpizar, quien, en días pasados, se inscribió para ser presidente estatal del PRI, teniendo como contrincante al diputado Gaspar Quintal, quien también inscribió a su fórmula. Resulta que ya es ganador Gaspar Quintal y ya tomará protesta, pues no hubo otra Planilla en la competencia. Y aunque todos vieron que Lucely se inscribió, resultó que no tenía completo sus documentos, ¡seeeeeee!, créanme que me cuesta trabajo entender que una mujer con tantos años en la política no sepa los requisitos para inscribirse y si omitió algún requerimiento, ¿no creen que el partido debió avisarle?, y no que te enteres que perdiste sin participar.

El mismo PRI mañoso de siempre, incluso, la química dice que los va a demandar por violencia de género. Mare, no salen de uno malo y siguen con el mismo librito. Mare, los que ves no sólo no juegan en equipo, están más quemados que el Peón Contreras.

Los que parecen ya querer jugar en equipo son los del PAN, ya que en días pasados, hicieron una reunión en Progreso con las estructuras del partido y vamos adelante, y demás politiquerías que escuchas, pero ahí no estuvo un eslabón que ha estado causando nervio dentro del blanquiazul, ¡exacto!, nos referimos a Liborio Vidal, pero hace unos días otra foto, mare, con toda la banda; el gobernador Mauricio Vila, flanqueado por Renán Barrera, Cecilia Patrón, Asís Cano, Rommel Pacheco, Julián Zacarías y Liborio Vidal, sin duda, esto es un manotazo para ir en unidad. Pero, uno se pregunta, ¿qué tan real será la unidad que se ve en la foto?, lo veremos pronto, masinó.