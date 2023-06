Resulta que la senadora Lilly Téllez está metiendo el acelerador en la contienda por la candidatura a la Presidencia de la República, y es una realidad que son menos los que aspiran realmente para ser la imagen de la coalición en la contienda del 2024, pero la senadora en sus recientes entrevistas va cerrando la brecha entre Santiago Creel y ella, lo que me parece un desacierto, ya que el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, está en las listas con altas probabilidades, porque todo influye, y hoy ante un país polarizado y en confrontación, creo que sería sano para México un Presidente que no busque el conflicto, y sí vea más por trabajar en equipo. La Senadora no ofrece eso, tiene un discurso incendiario y de división, contrario a lo que brinda Vila Dosal, así que la cosa se está poniendo caliente en el ámbito político.

Un punto donde el conflicto está difícil es el deporte, tanto se habló del tema de la selección de nado artístico y de que no recibieron apoyo de la Conade, siendo que su directora, Ana Gabriela Guevara, salió a declarar que sí se les apoya y que son deudoras, incluso, dijo que si querían que vendan Tupperware. Palabras con poca educación, pero bien dicen que tiempo al tiempo, pues luego de que todo eso se quedó en dos versiones, hoy sale a la luz una nueva hoja en esta telenovela, ya que el clavadista Jonathan Paredes, a través de su Twitter, compartió su clasificación al mundial de clavados a celebrarse en Fukuoka, Japón, y etiquetó a Aeromexico preguntando si lo apoyan con un aventón, porque no tiene el respaldo de la Conade. La empresa Smart Fit ofreció pagar el vuelo y darle acceso a sus gimnasios para su preparación, siendo de gran tristeza ver cómo un conflicto entre la Federación Internacional de Natación y la Federación Mexicana de Natación se lleva en el camino el sueño y todo el esfuerzo de muchos atletas, quienes han dedicado horas de su vida a prepararse y representar dignamente a México. No sé qué opina usted amable lector, pero, ¿estos problemas de escritorio no deberían de solucionarse en las oficinas sin perjudicar a los atletas?, ya que como dicen los chavos; en fin, la hipotenusa.

Hablando de figuras con curvatura, en días recientes hubo cambios en la dirigencia del PRI estatal, con la salida de Francisco Torres de la presidencia y la llegada de Gaspar Quintal, y en un evento a las afueras de la Casa del Pueblo, donde se presentó el presidente nacional de ese partido, Alejandro Moreno, es una realidad que mucha gente dice que el PRI está muerto, pero creo que en política nunca 1+1 dará dos de resultado. Es una verdad decir que los números no le favorecen, pero también es una realidad que puede ser el partido bisagra que abra la puerta del triunfo para PAN o Morena, y digo esto porque él mismo Alejandro Moreno fue muy claro, vino a hacer alianzas y escuchar propuestas.

Ahora, a quiénes se les ve liderando estas reuniones: ¿la gente les va a creer después de lo que pasó en la elección del 2018?, ¿podrán tener el mismo liderazgo y la credibilidad ante la ciudadanía? Sin duda, ese 8% que es el activo del PRI, habría que ver qué tanto se fortalece o se fragmenta por aquellos que hoy encabezan las alianzas, pues después del 2018, muchas personas se quedaron fuera y otros desaparecieron, pero hoy vuelven a la escena, ¿será que les crean?