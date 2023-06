Desde estas líneas quiero mandarles un abrazo a todos los periodistas y todos aquellos que día a día luchan por seguir ejerciendo la libertad a través de la pluma, mi cariño para quienes festejaron el Día de la Libertad de Expresión, en especial, un abrazo hasta el cielo para uno que luchó de principio a fin por esta libertad en cada escrito, abrazo Don Martiniano.

Bueno, no hay plazo que no se cumpla, tanto se habló de las elecciones que habría en el Estado de México y en Coahuila, que ya el pasado domingo se desnegociaron, terminaron en empate, uno ganó la coalición de Morena y una la Coalición de PRI, PAN y PRD, claro, hay de trofeos a trofeos né, uno es la Copa de Oro del Mundial y, el otro, es el trofeo de deportes campeón que lograron en su torneo en San Sebastián. Lo curioso del caso, es que duro y a la cabeza y a lo que sigue con toda la fuerza, mare, salió como slogan político, pero lo que pasa es que después del domingo parece que se invirtieron los papeles, pues los que perdieron siguen en su júbilo de que ganaron una de dos, y justificando la gran derrota en el Estado de México. Pero siguen con sus vaciladas “Alito”, Marko y Zamorano, y, por el otro lado, ya se reunió el presidente López Obrador en un restaurante cercano a Palacio con las llamadas “corcholatas”, o sea los que aspiran a sucederlo en la silla. Y, por cierto, llaman la atención dos puntos de este encuentro; uno, que Marcelo enseguida dio una conferencia de prensa en la que anuncia que el día 12 ya no será secretario de Relaciones Exteriores para dedicarse de lleno a su campaña, lo que hace pensar que los que aspiren deben de dejar su puesto, ¿será está la razón verdadera o simplemente en la cena le dieron cepillín y le dijeron simplemente no vas?, ¿será el principio de una ruptura? También Fernández Noroña hizo un video reclamando que a él no lo invitaron a la cena, ¡nineooo!, lo cepillaron antes, y hace un señalamiento: ¿por qué le dieron cortinas?, pues él siente que tiene posibilidad de ser no sólo candidato, sino el sucesor del compañero Presidente, como dice este finísimo personaje. Mare, Dios nos libre.

Hasta ahora no se han pronunciado ni Claudia ni Adán, se empieza a poner caliente la cosa, lo que sí es una realidad, es que los de Morena ya están trabajando duro en lo que sigue, y en el caso de la coalición continúa en su vacile, pues ¿cómo podemos llamar además de falta de vergüenza a tomar las riendas de un partido con el 80% de las gubernaturas y que hoy sólo tienen Coahuila y Durango?, sin duda, “Alito” no ha hecho un mal trabajo en el PRI, ha hecho uno pésimo, esto, según los resultados, ¿o qué opina su militancia?

Es una realidad que fue triste ver a las 6 de la tarde a los dirigentes de los partidos de la coalición gritando “¡Alejandra Gobernadora!, ¡Alejandra Gobernadora!”, y después, cuando sale a reconocer su derrota, más sola que el tercer piso del Mercado San Benito, ya que no había ningún Presidente de partido. Qué poco producto de gallina tienen, hoy el país está pintado de guinda y los partidos de antaño cada vez se extinguen más, la cosa se pone buena, hay que elegir un buen candidato y, sobre todo, apoyarlo. Pónganse abusados en Yucatán, cuiden sus amistades, masinó.