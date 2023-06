Estos días han estado calientes y no sólo por las temperaturas que hacen te sude hasta el apellido. “Nineo”, sí hay calor y claro que las lluvias de ayer refrescaron el asunto, pero aun así está fuerte. Tomen sus precauciones con los dzirices y los adultos mayores, manténgalos siempre hidratados, ya que son los más propensos a sufrir por este negociante.

La cosa está caliente también en el ambiente político, pues se está poniendo más intenso que la propia laja del Mayab, ya que resulta que mucho se habló por estos terruños de la posible candidatura del gobernador Mauricio Vila Dosal para la Presidencia de la República, sin duda, no era algo tan descabellado como lo mencioné antes. Hoy el país está inmerso en un hartazgo social y ya estamos fastidiados de las mismas caras que por años han estado en el poder, muchos de ellos quieren seguir sin haber dado resultados en las encomiendas públicas que han tenido. Ahora la política y el país necesitan rostros nuevos, pero con la guía de la gente con experiencia para poder transitar a un mejor futuro. El país está polarizado, pero grande fue la sorpresa cuando en días pasados el Gobernador declinó participar en la contienda para candidato del PAN a la Presidencia, cosa que cimbró en el ambiente político y muchos actores de esta puesta en escena salieron a darle su respaldo al Gobernador, quien dijo que declinaba por Yucatán y para poder cumplir con los compromisos hechos con los yucatecos.

Esa actitud mucha gente, a nivel local y nacional, la vio con agrado y, a los pocos días, otra mujer que también era mencionada, la senadora Lily Téllez, igual se bajó del barco, porque puso un formulario que no le contestaron, aunque sinceramente se me hace poco el pretexto para dejar un proyecto tan grande. El caso es que parece quedarse sólo en este trance Santiago Creel, pero honestamente y con todo respeto, siento que su tiempo ya pasó, las formas de hacer política en la actualidad son muy diferentes. Sin embargo, en el camino se le puede cruzar Xóchitl Gálvez, quien le podría dar una mejor batalla a Claudia, si ella resultará ser la candidata de Morena. Xóchitl es una mujer que ha venido de abajo, trabajando fuerte vendiendo gelatinas y con base en esfuerzo se ganó un premio para estudiar en la UNAM, una mujer preparada y que ha sabido salir adelante. Veremos qué pasa en estos días, si es que se bajan más y si alguien distinto se sube al barco. Mientras tanto, otro que se bajó fue “Alito” Moreno, pero los chistes los dejamos mejor para otro escenario, ¡ternurita!

Hablando de subirse y bajarse, aquí en el Mayab no es muy distinto, pues los jaloneos siguen de manera intensa, ya que cuando se mostraba muy claro el panorama con la muy probable candidatura de Renán Barrera a gobernador, hoy Liborio Vidal no sólo ha metido segunda si no hasta tercera en busca de ser el elegido como candidato a la gubernatura, y lo que sí es una realidad, es que en aras de una democracia en el PAN se están complicando la vida, porque desde hace mucho el Alcalde Mérida ha estado adelante en las encuestas, lo que podría pensarse que le meterían todas las energías a ese proyecto para tener mayor posibilidad de ganar el proceso del 2024. Al abrir las opciones el desgaste posterior puede pagarse caro, y si no, sólo recuerden lo qué pasó en el 2018, cuando la operación cicatriz del PRI le dio la gubernatura al PAN, masinó.