Hace unos días se reunieron en el Comité Nacional del PAN, los aspirantes a candidato a gobernador de Yucatán, Renán Barrera, Liborio Vidal, Rommel Pacheco, Julián Zacarías, Cecilia Patrón, y con ellos Asís Cano, Marko Cortez, y otros personajes. Más que una foto de unidad, parecía una foto de niños regañados. Supuestamente la reunión fue para definir los lineamientos para decidir quién será el candidato, pero me late que más bien fue para jalarle las orejas a más de dos.

Empezamos con las damas: la tía Ceci estaba allá, pero no sabemos si por el tema de la gubernatura o por su puesto en el Comité Nacional del PAN, ya que según los rumores, ella ya está más que lista para tener su joya de la corona, o sea, irá por la Alcaldía de Mérida, y se le ve muy movida haciendo mucha política de a pie.

Al alcalde en turno, Renán Barrera, se le ve muy movido en su agenda habitual, y los fines de semana en el interior del Estado haciendo convenios entre los diferentes municipios con la capital, que siempre es una promoción a su imagen, pero apegado a la ley, porque no vemos espectaculares de él donde se lea que quiere ser gobernador, a diferencia de Rimel, digo Rommel Pacheco, quien ya vimos sus espectaculares y no tiene nada de malo querer aspirar a avanzar en tu carrera, pero sinceramente, ¿creen que ya está en una posición Rommel de querer ser Gobernador del Estado?, ¿o sólo mete presión para que le den algo por bajarse o ser el motivo para irse a otro partido? El tiempo lo dirá, lo que es una realidad es que hace unos días sacó López Dóriga un video entrevistando a Jahir Ocampo, atleta acuático, donde dice que no ha recibido el apoyo de la Conade, y aquí les hago unos puntos: el Congreso, como Poder Legislativo, tiene la autonomía de invertir presupuesto en un sinfín de opciones, como películas de cine y deporte. Le pregunto a usted lector, ¿si Rommel como diputado federal no hizo nada por los que fueron de su gremio, cree usted que verá por los demás?

Esas son las radiografías que describen a una persona y sus aspiraciones, en el caso de Liborio Vidal todos conocen su paso por la política y los diferentes partidos en los que ha militado, es lo más común en estos días, el “chapulineo” está a la orden del día, lo malo es que critiquen un pasado del cual fueron parte y con esto me refiero a muchos que estuvieron en el PRI o en el PAN, y hoy están en Morena, pues el amigo no ha dejado de hacer eventos y espectaculares por todos lados, ¿esto es permitido por la ley? Habría que hacer un análisis qué tan válido o qué tan legal es hacer esto. En el caso de Julián Zacarías, alcalde Progreso, igual quiere ser Gobernador de Yucatán, y es lo que menos ama, inaugura en el puerto una estatua del basquetbolista Kobe Bryant, ¿acaso no hay gente en el Mayab que merezca esa distinción?, y ¿con ese elitismo quieres gobernar Yucatán?; vergüenza te debe dar.