Mare, se supone que ya se debería de estar yendo el calor, pero se encariñó. ¡Nineo!, ¿sabes cómo está el merezco?, sí que están más calientes los aires del Mayab, aquellos que soplan los cuatro vasallos de Eolo, no de Rolo, de Eolo que impregnan la polaca en el terruño, aunque se antoja ir a jugar la reta de fútbol en las nuevas canchas de San Camilo en Kanasín, este parque que por muchos años estuvo abandonado y hoy luce un nuevo rostro, con área infantil. Sin duda, mantener vivos los espacios públicos es darle un pulmón sano a la sociedad, porque se acerca a las familias a convivir y al deporte, y así se les aleja de malos hábitos, parece que el alcalde Edwin Bojórquez entiende bien esto, ya que hemos visto gran parte de su trabajo en obras encausadas a mejores espacios públicos, cultura y calles.

Mare, da gusto que cumplan, como cumplió nuevamente la Feria Tunich 2023, cada año hay un gran trabajo que dirige el primo Martínez para poder brindar una gran feria que no sólo otorga entretenimiento a las familias, sino que es un gran escaparate para las manos de los hombres y las mujeres que trabajan la artesanía, estos espacios, sin duda, fortalecen la economía de la sociedad para poder recuperarse más rápido de lo vivido en pandemia.

Por otra parte, en los últimos días hemos estado viendo una lluvia de encuestas, algunas dan más risa que la transmisión del canal del Congreso en San Lázaro, porque no lo cree nadie, y esto es porque según los tiempos, el comité Nacional del PAN, después de aquella foto de la última cena, porque todavía se llevan, pero veremos qué pasa luego del 15 de este mes, cuando en las encuestas se conozca el nombre de la persona que tendrá la encomienda de ser el candidato azul a la gubernatura de Yucatán y, por eso, están apretando el paso todos, pues realmente son tres, pero tirando a dos, ya que en el caso de Rommel no creo que le alcance, aunque algunos dicen que se podría ir a Morena para ser candidato a la Alcaldía de Mérida. Pero digamos que la lucha está entre Liborio Vidal y Renán Barrera, que aunque el amigo ha apretado, lo menos le saca de 15 a 20 puntos de diferencia el Alcalde meridano, quien en días pasados rindió el segundo informe de su gestión, en un centro de convenciones abarrotado, y empezó con un poco de nervio, pero cuando agarró su patín dejó ver esa madurez política que le ha dado el ser tres veces administrador de la capital, cosa que no es fácil, pero los números allá están.

Cada elección subió el número de votos obtenidos, cosa que habla de buena aceptación de parte de la gente hacia su trabajo, siempre habrá cosas por hacer, pues no se tiene una varita mágica, pero va por buen camino y lo mejor está por venir, según dice su slogan del segundo informe, haber sido mesero, cargador de bocinas y otros empleos, sin duda, es algo que te da sensibilidad para entender los problemas de la sociedad, por eso; nunca dejen de soñar y más si es por Yucatán, ¡lo vale!