Los tiempos políticos se ponen buenos, han sido días de mucho movimiento mediático, tanto en los medios tradicionales como en los medios digitales, todos mostrando sus mejores caras para lograr avanzar en la contienda por ser los abanderados en los siguientes comicios del 2024.

A nivel nacional, pues sabemos que las “corcholatas”, como bien le dice el propio Presidente a sus suspirantes, tienen que esperar a los primeros días de septiembre para saber quién será el encargado de coordinar, para no decirles candidatos y cometan actos anticipados de campaña, ni la burla perdonan, con todos los espectaculares que han puesto ahora sí cuidan las formas, ¡helá!, pero pues tendrán que esperar, pero están las cosas atadas debajo de la mesa al dos por uno.

En el Frente Amplio por México, o como se llame la alianza, ya dejaron fuera a De la Madrid, que dicho sea de paso se me hacía un buen prospecto, creo que inició tarde, o simplemente el ser hijo de un ex presidente le cobró la factura. El caso es que ya están los finalistas y son Santiago Creel; Beatriz Paredes, oriunda de la tierra de Xicoténcatl; y Xóchitl Gálvez. Las dos damas están en los primeros lugares, creo que tiene una amplia posibilidad de ser la elegida Xóchitl Gálvez y, sin duda, es de esos fenómenos que se dan poco, ya que en un lapso muy corto aparentemente se posicionó en el cariño del público. Sin duda, es una mujer auténtica y sin filtros. Hay quien dice que es como un AMLO, pero en mujer, no sé si por eso está subiendo tan rápido, otro factor puede ser que el Presidente la nombra constantemente en sus mañaneras. No voy hablar de un balance en su Gobierno, pero de algo que sí estoy seguro, y es que este señor maneja la comunicación de una manera sorprendente, y a través de su discurso crea una comunicación descendente dictando agenda pública.

En su discurso ha sido un poco ríspido con Xóchitl, le ha dado foco y la ha hecho mártir, y eso ha sido un factor para seguir subiendo. Estoy seguro que el Presidente sabe que si la deja de nombrar varias veces, es más difícil que la gente siga hablando de ella, por lo que la pregunta sería: ¿por qué lo hace? Si alguien sabe la respuesta, ¡mare!, que la compartan.

Por otra parte, la espera se acabó, después de tanta rumorología se abrió la cortina, salió el humo blanco y en Acción Nacional ya tienen a la persona que coordinará el proyecto 2024 en Yucatán a la gubernatura, después de varios meses de intensidad en donde hicieron hasta lo imposible por bajarlo del puesto, donde estaba desde hace un tiempo, se cumplió el presagio y el PAN eligió a Renán Barrera como su coordinador, para el Gobierno del Estado, y como se veía venir fue elegida Cecilia Patrón como coordinadora por Mérida. Se inclinaron por dos panistas de cepa, en este proceso interno, se respetaron los números, porque más allá de euforias, si somos objetivos eran los dos aspirantes más fuertes, masinó