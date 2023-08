Mare, que cubetazo de agua fría nos dieron en el béisbol, nos ganó los dos aquí el Águila de Veracruz, aunque todavía no cae el out 27, hay que tener fe.

Mare, lo mismo dice Marcelo Ebrard, aunque cada vez se ve más claro que la batalla se va a centrar en dos mujeres, por lo que está por venir un tiempo histórico para el país, ya que en 2024 pudiera por primera vez estar una mujer al mando de esta nación. Sin duda, un gran paso en la democracia y la igualdad de derechos, sería un gran logro en la vida pública y política de México, ni Estados Unidos ha tenido una mujer al frente y son pocos los países que pueden levantar la mano en materia de igualdad electoral, siendo Michelle Bachelet la primera mujer en América Latina en presidir una nación. Afortunadamente cada vez son más los espacios que se están abriendo para la mujer, como en nuestra patria que ya es una obligación para los partidos que el 50% de sus candidaturas tienen que ser para mujeres y un porcentaje de este 50 es para mujeres menores de 35 años de edad, aunque en muchos partidos sigue existiendo la resistencia del viejo sistema, pues no se ve que se trabajé en la gestación de nuevos cuadros, tanto hombres como mujeres.

Parecería que los que están no quieren soltar el hueso, y digo esto porque escuchaba una obra de teatro de mi tío Héctor Herrera “Cholo”, mare, no sólo son los mismos problemas sociales y económicos, también hay muchos nombres y apellidos de la clase política que siguen siendo los mismos, ¡jajaja! Por eso, cada día es más fuerte el desgaste y la pérdida de credibilidad que tienen los partidos y los políticos de nuestro país, y lamentable ya que no podemos generalizar, en todos lados hay malas, pero también buenas personas que se dedican a trabajar y cumplir.

Cada día la gente cree menos en sus dirigentes, son pocos en los que todavía la gente cree, por mencionar algunos casos vemos a Juan Martín, alcalde Oxkutzcab, que rindió su informe en el cuál dejó en claro cada obra realizada y los avances que ha tenido la entidad, y basta echar una mirada a sus alrededores para darse cuenta del trabajo con resultados.

De igual forma, rindió su informe Roger Aguilar “El Zorro”, quien dentro de su presentación mencionó que gracias a lo que iniciaron sus antecesores, y que él y su equipo continuaron, hoy Motul es un Pueblo Mágico; dentro de muchas obras llama la atención la gran sensibilidad que ha tenido este Alcalde al darle trabajo en el Ayuntamiento a muchas personas que tienen alguna capacidad diferente, haciendo un municipio sensible y socialmente responsable, y el resultado se observa con el cariño que la gente le brinda a este Alcalde cuando lo ven caminando en las calles de Motul. Asimismo, Edwin Bojórquez, alcalde de Kanasín, quien, sin duda, le ha cambiado el rostro, pero de manera positiva a tan lindo lugar, masinó.