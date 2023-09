El remolino político está en su punto, parece que ya empiezan a meterle más carbón al asador para poder tener buena candela. Ayer se inscribió el que hasta hoy está arriba en las encuentras por Morena, Joaquín Díaz, y de repente se anuncia un “chapulineo” más, el brinco del senador Jorge Carlos Ramírez, del PRI al Verde Ecologista, noticia que retumbó, no sé si por interesante o por estar pautada, pero corrió con ganas, así como los comentarios más en contra que a favor, porque mucha gente no vio con buenos ojos su salida del partido donde militó tantos años y le dio la oportunidad de estar en varios cargos, además porque lo hace para buscar la candidatura a Gobernador, ya que esa vacilada de Coordinador -a las cosas por su nombre-, aunque más bien parece que todo es una cortina, pues lo que le darán será la senaduría para repetir, pero ya veremos qué pasa cuando suba la cortina.

Hablando de cortina de luces y show time, ¡mare!, se puso hasta el full el Segundo Informe de la diputada Cecilia Patrón, tenía rato que no veía lleno el Poliforum Zamná. Sin duda, un lleno que cobijó a la Diputada desde su llegada, no se cansaron las gargantas para gritarle el cariño que le tiene esa gente. Algo que es una realidad, es que la Tía Ceci, como cariñosamente le dicen, ha tenido un trabajo directo con la gente, uno la ve cercana, trabajando duro desde el legislativo, buscando generar y apoyar leyes que den beneficios a la gente como la 3 de 3 que impide a cualquier persona que tenga algún tipo de demanda por violencia contra la mujer, o que deba manutención no podrá ocupar un cargo público. Una gran ley que apoya a las mujeres, que muchas veces indefensas se quedan en silencio ante una injusticia como está, pero hoy ya no será así, como Cecilia lo dijo en su discurso, son tantas historias las vividas en su caminar, y diría las que faltan, porque a pesar de ser una mujer madre de familia, divide su papel de mamá, de hija, hermana, Secretaria General del CEN de PAN, siendo la primer mujer yucateca en tener esa posición. Su labor en la Cámara como Diputada y, todavía, se da el tiempo de estar recorriendo las colonias y comisarías viendo cómo ayudar o gestando actividades que beneficien a la ciudadanía, como “Enchula tu casa”, en la cual ayudaba a las familias para poder pintar sus hogares, dando una mejor armonía al lugar donde viven, al igual que las jornadas de arborización, jornadas de esterilización de animales, apoyos para tener cascos para que la gente que maneja motocicleta esté protegida en caso de algún accidente.

Mérida es una ciudad con mucha historia, con mucha cultura, de mucha lucha, como la del padre Velázquez. Mérida tiene rincones llenos de historia y merece seguir escribiendo páginas de crecimiento. Mérida tiene un gran futuro y con aroma de Mujer. Mérida y su gente lo valen y Cecilia Patrón lo sabe, por ello trabaja para darle más brillo a la “Joya de la Corona”.